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H&amp;M: Τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο κερδών πάνω από τις προβλέψεις - Λειτουργικά κέρδη στα 6,36 δισ. σουηδικές κορώνες
Επιχειρήσεις
11:35 - 29 Ιαν 2026

H&M: Τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο κερδών πάνω από τις προβλέψεις - Λειτουργικά κέρδη στα 6,36 δισ. σουηδικές κορώνες

Reporter.gr Newsroom
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Η Hennes & Mauritz (H&M) ανακοίνωσε κέρδη που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις για τρίτο διαδοχικό τρίμηνο, στηριζόμενη στον αυστηρό έλεγχο κόστους και στις αναβαθμισμένες συλλογές της, οι οποίες κέρδισαν δημοφιλία στους πελάτες της.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας ενδυμάτων ανήλθαν σε 6,36 δισ. σουηδικές κορώνες (περίπου 723,5 εκατ. δολάρια), από 4,62 δισ. κορώνες την ίδια περίοδο πέρυσι, ξεπερνώντας την εκτίμηση της αγοράς που προέβλεπε 5,83 δισ. κορώνες, σύμφωνα με δημοσκόπηση της FactSet.

Παράλληλα, οι οργανικές πωλήσεις κατέγραψαν αύξηση 2% στο τρίμηνο, παρά το γεγονός ότι η αλυσίδα διαθέτει 4% λιγότερα καταστήματα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όπως μετέδωσαν διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Συγκρατημένες προβλέψεις για το νέο οικονομικό έτος

Η διοίκηση της H&M εμφανίζεται πιο προσεκτική για το ξεκίνημα του νέου οικονομικού έτους. Οι πωλήσεις για το διάστημα Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου, δηλαδή τους πρώτους μήνες του α’ τριμήνου, αναμένεται να μειωθούν κατά 2%.

Η μείωση αυτή αποδίδεται εν μέρει στις εξαιρετικά ισχυρές πωλήσεις της εβδομάδας της Black Friday στα τέλη Νοεμβρίου, οι οποίες οδήγησαν σε χαμηλότερη καταναλωτική δραστηριότητα τον Δεκέμβριο, όπως σημειώνει η διοίκηση της εταιρείας.

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