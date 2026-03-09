Οι ευρωπαϊκές τράπεζες αντιστέκονται: Ισχυρά τρίμηνα για BNP, UniCredit και Barclays

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες ξεχώρισαν στην τρέχουσα σεζόν ανακοινώσεων εταιρικών αποτελεσμάτων, σημειώνοντας αποτελέσματα καλύτερα από τις προβλέψεις των αναλυτών, σε μια περίοδο όπου συνολικά η εικόνα για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη ήταν μεικτή.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες ξεπέρασαν τις προσδοκίες για το τέταρτο τρίμηνο, στηριζόμενες στα έσοδα από trading και στη πειθαρχία στα κόστη, ξεχωρίζοντας σε μια περίοδο ανακοινώσεων αποτελεσμάτων που σημαδεύτηκε από δασμούς και αδυναμία της κατανάλωσης.

Ο δείκτης MSCI Europe Financials κατέγραψε συνολική αύξηση κερδών ανά μετοχή κατά 18%, διπλάσια από την αναμενόμενη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Bloomberg Intelligence. Σχεδόν το 60% των εταιρειών αυτών ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, με εταιρείες όπως οι BNP Paribas SA, UniCredit SpA και Barclays Plc να αυξάνουν τα κέρδη και τους στόχους αποδόσεων μετά από ισχυρή επίδοση τους τελευταίους μήνες του 2025.

Συνολικά, ο δείκτης MSCI Europe Index παρουσίασε κέρδη υψηλότερα των εκτιμήσεων, αν και η αύξηση 4,7% παρέμεινε χαμηλότερη από εκείνη του τρίτου τριμήνου, ενώ το ποσοστό των εταιρειών που ξεπέρασαν τις προβλέψεις ήταν το χαμηλότερο των τελευταίων δώδεκα μηνών. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν τις ταχύτερες ανατροπές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη (AI), αλλά και τη νέα πρόκληση προσαρμογής στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Οι τράπεζες αποτέλεσαν τον μεγαλύτερο παράγοντα θετικών εκπλήξεων στα εταιρικά αποτελέσματα αυτή την περίοδο, σύμφωνα με τους στρατηγικούς αναλυτές της Bloomberg Intelligence, Laurent Douillet και Simbarashe Gumbo. Ακολούθησαν οι εταιρείες κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, οι οποίες επωφελήθηκαν από την αύξηση των δαπανών για άμυνα και τεχνητή νοημοσύνη.

Καθώς πολλές εταιρείες σε διάφορους κλάδους ανακοίνωσαν αποτελέσματα που δεν ικανοποίησαν πλήρως τις προσδοκίες, οι τράπεζες κατάφεραν να υπερβούν τις εκτιμήσεις, κυρίως χάρη στα υψηλότερα έσοδα από δραστηριότητες trading και στη διατήρηση πειθαρχίας στα κόστη τους.

Αυτό έχει σημασία, καθώς αντικατοπτρίζει μια σχετική ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα σε έναν γενικότερα δύσκολο οικονομικό περίγυρο για πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Η αεροδιαστημική εταιρεία Safran αύξησε τις μεσοπρόθεσμες φιλοδοξίες της αξιοποιώντας τη δυνατή ζήτηση από πελάτες τόσο της πολιτικής όσο και της στρατιωτικής αεροπορίας. Παράλληλα, οι εταιρείες ηλεκτρικού εξοπλισμού Siemens Energy και Schneider Electric επωφελήθηκαν από την αυξημένη ζήτηση για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες πιέσεις στην ανάπτυξη προήλθαν από τους κλάδους των πρώτων υλών και των μεταφορών, που επηρεάστηκαν από την παρατεταμένη ύφεση στα χημικά προϊόντα, τις χαμηλές τιμές εμπορευμάτων και την πτώση των ναύλων.