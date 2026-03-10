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Βόρεια Μακεδονία: Μετά από 13 χρόνια, επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης-Σκοπίων
Επιχειρήσεις
21:10 - 10 Μαρ 2026

Βόρεια Μακεδονία: Μετά από 13 χρόνια, επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης-Σκοπίων

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με ανακοίνωση της Vardax, της εταιρείας που διαχειρίζεται τον αγωγό Θεσσαλονίκης–Σκοπίων, ο αγωγός πετρελαίου και πετρελαιοειδών επαναλειτουργεί μετά από 13 χρόνια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η έναρξη των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση και επαλήθευση όλων των απαιτούμενων τεχνικών, επιχειρησιακών και κανονιστικών προϋποθέσεων, ενώ παράλληλα καλούνται εξειδικευμένες εμπορικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν και να χρησιμοποιήσουν τον αγωγό, να ενημερωθούν για τις ισχύουσες διαδικασίες μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της.

Ο αγωγός, μετά τη ριζική του αναβάθμιση δύναται να μεταφέρει 2,5 εκατ. τόνους αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου (ντίζελ, κηροζίνη και βενζίνη) ετησίως. Εκτιμάται πως θα αξιοποιηθεί κυρίως για την μεταφορά ντίζελ.

Ο αγωγός κατασκευάστηκε το 2002 με ιδιοκτήτρια την εταιρεία VARDAX - στην οποία η HELLENiQ ENERGY κατέχει το 80% και το Δημόσιο της Βόρειας Μακεδονίας το 20% - για να συνδέσει τα διυλιστήρια Θεσσαλονίκης με το τότε διυλιστήριο της εταιρείας ΟΚΤΑ (θυγατρική της HELLENiQ ENERGY), στα Σκόπια.

Το 2013, όπως έγινε και με αρκετά άλλα σχετικά "απλά" διυλιστήρια της περιοχής, που είχαν κατασκευαστεί με άλλα κριτήρια την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, κρίθηκε επιχειρηματικά ασύμφορη η συνέχιση λειτουργίας της ΟΚΤΑ ως διυλιστηρίου. Αντ' αυτού, αποφασίστηκε να αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ ως περιφερειακή έδρα εφοδιασμού στα Δυτικά Βαλκάνια, με αλλαγή χρήσης του αγωγού, ώστε αντί για αργό να μεταφέρει τα πλέον σύγχρονα και καθαρά προϊόντα.

Υπενθυμίζεται ότι ο αγωγός, μήκους 213,5 χιλιομέτρων, που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τα Σκόπια, τέθηκε σε λειτουργία το 2002 για τη μεταφορά αργού πετρελαίου, ενώ μετά το 2013 υλοποιήθηκαν επενδύσεις για τη μετατροπή του σε υποδομή μεταφοράς ντίζελ.

Παρόλο που οι εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ τροποποιήθηκαν για τη νέα λειτουργία και έγιναν σημαντικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού τους, ο αγωγός παρέμεινε σε αδράνεια, γιατί εκκρεμούσαν διοικητικά και οικονομικά θέματα.

Ο αγωγός έχει συνολικό μήκος περίπου 213 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 70 χλμ. οδεύουν εντός ελληνικού εδάφους.

Εκτιμάται πως η επαναλειτουργία του αγωγού θα συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό και στην ενεργειακή θωράκιση των Βαλκανίων, καθιστώντας την Βόρεια Μακεδονία ενεργειακό κόμβο, με την HELLENiQ ENERGY να διευρύνει το οικονομικό της αποτύπωμα στην χώρα.

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