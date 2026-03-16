Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ της Commerzbank από την UniCredit

Η UniCredit κατέθεσε πρόταση εξαγοράς ύψους 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank, κλιμακώνοντας την προσπάθειά της να αποκτήσει πλειοψηφικό έλεγχο της γερμανικής τράπεζας.

Όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα 16/3 η ιταλική τράπεζα, προτίθεται να προσφέρει 0,485 μετοχές της για κάθε μετοχή της Commerzbank, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η κίνηση της UniCredit έρχεται μετά τη σημαντική αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της στη Commerzbank, η οποία αποκαλύφθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 και προκάλεσε αιφνιδιασμό στη γερμανική κυβέρνηση. Έκτοτε, η ιταλική τράπεζα έχει συγκεντρώσει ποσοστό περίπου 29% μέσω αγορών μετοχών και συναλλαγών παραγώγων. Ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Andrea Orcel, έχει επανειλημμένα εκφράσει την πρόθεσή του για πλήρη εξαγορά της γερμανικής τράπεζας.

Παράλληλα, τόσο το διοικητικό συμβούλιο της Commerzbank όσο και η γερμανική κυβέρνηση έχουν εκφράσει επιφυλάξεις απέναντι στην προοπτική εξαγοράς. Η κυβέρνηση της Germany εξακολουθεί να διατηρεί ποσοστό άνω του 12% στην τράπεζα και έχει καταστήσει σαφές ότι επιθυμεί τη διατήρηση της ανεξαρτησίας της Commerzbank.

Σε ανακοίνωσή της, η UniCredit τόνισε ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να υπερβεί το όριο του 30% που προβλέπει η γερμανική νομοθεσία για τις εξαγορές, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για μια πιο στενή συνεργασία με την Commerzbank και τους εμπλεκόμενους φορείς τις επόμενες εβδομάδες.

Η τράπεζα υπογράμμισε επίσης ότι το διοικητικό της συμβούλιο θεωρεί την προσφορά «λογική και ρεαλιστική», σημειώνοντας ότι ακόμη και το υφιστάμενο ποσοστό συμμετοχής της συνεχίζει να δημιουργεί σημαντική αξία, ανεξάρτητα από την έκβαση της πρότασης.

Σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία για τις εξαγορές, ένας επενδυτής θεωρείται ότι αποκτά έλεγχο σε μια εισηγμένη εταιρεία όταν κατέχει τουλάχιστον το 30% των δικαιωμάτων ψήφου, γεγονός που ενεργοποιεί την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης προς όλους τους υπόλοιπους μετόχους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η UniCredit διαθέτει ήδη σημαντική παρουσία στη γερμανική αγορά μέσω της θυγατρικής της HypoVereinsbank, την οποία εξαγόρασε το 2005.