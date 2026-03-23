TotalEnergies: 1 δισ. δολάρια αποζημίωση για ακύρωση υπεράκτιων αιολικών έργων στις ΗΠΑ

Η TotalEnergies θα αποζημιωθεί με περίπου 1 δισ. δολάρια για την ακύρωση δύο υπεράκτιων αιολικών έργων στις ΗΠΑ, όπως ανακοινώθηκε σήμερα σε κοινή συνέντευξη Τύπου του Αμερικανού υπουργού Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και του διευθύνοντος συμβούλου της γαλλικής εταιρείας, Πατρίκ Πουγιανέ, στο πλαίσιο του συνεδρίου CERAWeek στο Χιούστον του Τέξας.

Οι δύο υπεράκτιες αιολικές συμβάσεις, που αφορούσαν περιοχές στα ανοικτά της Νέας Υόρκης και της Βόρειας Καρολίνας, είχαν εξασφαλιστεί από την TotalEnergies έναντι 928 εκατ. δολαρίων πριν την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αλλά στα τέλη του 2024 είχαν τεθεί ουσιαστικά σε αναμονή λόγω της στάσης της νέας κυβέρνησης απέναντι στην αιολική ενέργεια.

Ο Πουγιανέ τόνισε ότι η εταιρεία επέλεξε να συνεργαστεί με την κυβέρνηση Τραμπ για την εξεύρεση συμφωνίας αντί να προσφύγει στα δικαστήρια, καθώς η υπεράκτια αιολική ενέργεια δεν αποτελεί την οικονομικότερη μέθοδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ.

Τα κονδύλια που θα λάβει η TotalEnergies θα επενδυθούν σε έργα φυσικού αερίου και πετρελαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στο έργο υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) "Ρίο Γκράντε", επιταχύνοντας την παραγωγή και ενισχύοντας τη θέση της εταιρείας στην αμερικανική ενεργειακή αγορά.

Ο Πουγιανέ χαρακτήρισε τη συμφωνία «επωφελή και για τις δύο πλευρές», υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της για την εταιρεία και τη δυνατότητα αξιοποίησης των κεφαλαίων σε άλλες ενεργειακές επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.