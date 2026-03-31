Unilever και McCormick δημιουργούν έναν γίγαντα τροφίμων αξίας €60 δισ. δολαρίων

Η Unilever βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για να συνδυάσει τις δραστηριότητές της στον τομέα τροφίμων με την εταιρεία παραγωγής μπαχαρικών McCormick. Η συμφωνία, εφόσον ολοκληρωθεί, θα δημιουργήσει έναν νέο κολοσσό τροφίμων αξίας περίπου 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του χρέους, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Η συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί ακόμη και την Τρίτη, καθώς η McCormick πρόκειται να ανακοινώσει τα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματά της.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι μέτοχοι της Unilever αναμένεται να κατέχουν περίπου τα δύο τρίτα της νέας επιχείρησης τροφίμων, ανέφεραν οι πηγές. Η συμφωνία περιλαμβάνει ένα χρηματικό σκέλος περίπου 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πρόσθεσαν στη WSJ.

Η συμφωνία αναμένεται να διαρθρωθεί ως ένα λεγόμενο αντίστροφο trust Morris, το οποίο προσφέρει φορολογικά οφέλη.

Η Unilever έχει αγοραία αξία άνω των 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι ετικέτες τροφίμων της περιλαμβάνουν μαγιονέζα Hellmann’s και μείγματα σούπας Knorr.

Η αγοραία αξία της McCormick ήταν λίγο πάνω από 14 δισεκατομμύρια δολάρια τη Δευτέρα. Η εταιρεία είναι γνωστή για τα εμφιαλωμένα μπαχαρικά με κόκκινο καπάκι και τα ορθογώνια κουτιά της και κατέχει μάρκες όπως η κίτρινη μουστάρδα French’s, το καρύκευμα Old Bay και η καυτερή σάλτσα Cholula.

Το διοικητικό συμβούλιο της Unilever συνεδρίαζε το απόγευμα της Δευτέρας για να εξετάσει τις λεπτομέρειες της συναλλαγής, πρόσθεσαν άτομα που γνωρίζουν το θέμα.