ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Unilever και McCormick δημιουργούν έναν γίγαντα τροφίμων αξίας €60 δισ. δολαρίων
Επιχειρήσεις
07:55 - 31 Μαρ 2026

Unilever και McCormick δημιουργούν έναν γίγαντα τροφίμων αξίας €60 δισ. δολαρίων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Unilever βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για να συνδυάσει τις δραστηριότητές της στον τομέα τροφίμων με την εταιρεία παραγωγής μπαχαρικών McCormick. Η συμφωνία, εφόσον ολοκληρωθεί, θα δημιουργήσει έναν νέο κολοσσό τροφίμων αξίας περίπου 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του χρέους, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Η συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί ακόμη και την Τρίτη, καθώς η McCormick πρόκειται να ανακοινώσει τα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματά της.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι μέτοχοι της Unilever αναμένεται να κατέχουν περίπου τα δύο τρίτα της νέας επιχείρησης τροφίμων, ανέφεραν οι πηγές. Η συμφωνία περιλαμβάνει ένα χρηματικό σκέλος περίπου 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πρόσθεσαν στη WSJ.

Η συμφωνία αναμένεται να διαρθρωθεί ως ένα λεγόμενο αντίστροφο trust Morris, το οποίο προσφέρει φορολογικά οφέλη.

Η Unilever έχει αγοραία αξία άνω των 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι ετικέτες τροφίμων της περιλαμβάνουν μαγιονέζα Hellmann’s και μείγματα σούπας Knorr.

Η αγοραία αξία της McCormick ήταν λίγο πάνω από 14 δισεκατομμύρια δολάρια τη Δευτέρα. Η εταιρεία είναι γνωστή για τα εμφιαλωμένα μπαχαρικά με κόκκινο καπάκι και τα ορθογώνια κουτιά της και κατέχει μάρκες όπως η κίτρινη μουστάρδα French’s, το καρύκευμα Old Bay και η καυτερή σάλτσα Cholula.

Το διοικητικό συμβούλιο της Unilever συνεδρίαζε το απόγευμα της Δευτέρας για να εξετάσει τις λεπτομέρειες της συναλλαγής, πρόσθεσαν άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα αμυντική συμφωνία Τουρκίας – Βρετανίας χωρίς ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής
Ειδήσεις

Νέα αμυντική συμφωνία Τουρκίας – Βρετανίας χωρίς ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής

Πετρέλαιο: Εκτίναξη πάνω από 6% μετά τη δήλωση Τραμπ για το τέλος της συμφωνίας με Ιράν
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Εκτίναξη πάνω από 6% μετά τη δήλωση Τραμπ για το τέλος της συμφωνίας με Ιράν

Ocado: Αλλαγή ηγεσίας στην «Tesla των σπύπερ μάρκετ» μετά το sell-off στις αγορές
Επιχειρήσεις

Ocado: Αλλαγή ηγεσίας στην «Tesla των σπύπερ μάρκετ» μετά το sell-off στις αγορές

Πώς θα μειωθούν οι τιμές των τροφίμων – Οι προτάσεις του ΕΒΕΠ
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Πώς θα μειωθούν οι τιμές των τροφίμων – Οι προτάσεις του ΕΒΕΠ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 15:57

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» υποστήριξε 60.291 παιδιά το α΄ εξάμηνο 2026

Ειδήσεις
09/07/2026 - 15:55

Ψηφιακό ευρώ: «Ναι» από το Ευρωκοινοβούλιο – Οι βασικές εγγυήσεις και το χρονοδιάγραμμα έως το 2029

Ειδήσεις
09/07/2026 - 15:40

Παλαιστίνη: Βουλευτικές εκλογές τον Νοέμβριο, μετά από 20 χρόνια

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09/07/2026 - 15:35

To DS N°7 αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν τη μοναδική εμπειρία ταξιδιού First Class

Ειδήσεις
09/07/2026 - 15:34

ΕΕ: «Στο τραπέζι» αυστηρά μέτρα κατά των εισαγωγών από παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη

Πολιτική
09/07/2026 - 15:24

Διαμαντοπούλου: Η χώρα μας να συμμετάσχει στην πρώτη γραμμή της νατοϊκής βιομηχανικής παραγωγής

Πολιτική
09/07/2026 - 15:18

Σκληρή γλώσσα Ν. Παπανδρέου κατά ακροδεξιών για το ψηφιακό ευρώ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 15:05

Alpha Bank: Ενισχύει τη συνεργασία της με την ElevenLabs για ταχύτερη εξυπηρέτηση στα ψηφιακά κανάλια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 14:56

Αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο λόγω τεχνικού προβλήματος

Magazino
09/07/2026 - 14:54

Το 80% των Ελλήνων «πνίγεται» από την υπερπληροφόρηση – Ψηλά η αξιοπιστία του Ειδικού Τύπου

Πολιτική
09/07/2026 - 14:44

Τσουκαλάς: Γιατί οι τιμές θα μειωθούν από Σεπτέμβρη; Θα πάνε διακοπές;

Ειδήσεις
09/07/2026 - 14:35

Μέτσολα: Διάλογος και διπλωματία η λύση στα ανοιχτά ζητήματα Ελλάδας–Τουρκίας

Γιώργος Ραυτόπουλος
09/07/2026 - 14:32

Το «κατηγορώ» του Τραμπ κατά της Ισπανίας και τι δείχνουν τα στοιχεία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/07/2026 - 14:26

Μυτιληναίος και Τσάκος συνδυάζουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με την αποθήκευση

Αυτοδιοίκηση
09/07/2026 - 14:17

Δήμος Αθηναίων: Έκλεισε ο Ξενώνας Φιλοξενίας άστεγων χρηστών παρά τις διαβεβαιώσεις για το αντίθετο

Επιχειρήσεις
09/07/2026 - 14:12

Μπρατάκος: Σημαντικές δυνατότητες για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας - Πορτογαλίας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 14:07

Η Πειραιώς συμβάλλει στην ανάπτυξη του ελληνικού ελαιόλαδου

Περιβάλλον
09/07/2026 - 14:01

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τις πλημμύρες: Το οικονομικό κόστος για την Ελλάδα

Οικονομία
09/07/2026 - 13:59

Η λίστα με τα προϊόντα που θα έχουν μειώσεις τιμών, μίνιμουμ 5%, από 31/8 - Eθελοντική η συμμετοχή των εταιρειών

Ανεμοδείκτης
09/07/2026 - 13:57

Μη μιλάς άλλο για ακρίβεια…

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/07/2026 - 13:53

Διάσημοι αθλητές και πρόσωπα της showbiz «στέφουν» τον πρωταθλητή του Παγκοσμίου (vid.)

Business Facts
09/07/2026 - 13:50

Ποιοι είναι οι 5 πιο πλούσιοι ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικών ομάδων στον κόσμο

Υγεία
09/07/2026 - 13:49

ΕΟΔΥ: Πρώτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου για το 2026 - Οδηγίες και μέτρα προστασίας

Νομίσματα
09/07/2026 - 13:45

Πέντε λόγοι που κρατούν το Bitcoin υπό πίεση

Business Facts
09/07/2026 - 13:41

To χρηματιστήριο της μπάλας: Ποιες είναι οι 10 ποδοσφαιρικές ομάδες με τα μεγαλύτερα έσοδα

Εμπορεύματα
09/07/2026 - 13:30

Πετρέλαιο: Ήπιες μεταβολές με τους επενδυτές να αξιολογούν τον αντίκτυπο των αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν

Τεχνολογία
09/07/2026 - 13:14

Πάνω από τους μισούς χρήστες του διαδικτύου έχουν αντιμετωπίσει online απάτες

Πολιτική
09/07/2026 - 13:10

Κεραμέως: Ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα για 8.000 ανέργους άνω των 55 ετών

Ειδήσεις
09/07/2026 - 13:03

Οι δύο «βόμβες» Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που πέρασαν σχεδόν απαρατήρητες

Επιχειρήσεις
09/07/2026 - 12:54

ΕΤΑΔ, LAMDA Flisvos Marina και ΝΟΠΦ ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο συνεργασίας στη Μαρίνα Φλοίσβου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ