Ο κόσμος έχει... πλημμυρίσει από bourbon: Τεράστια αποθέματα με μειωμένη ζήτηση - Αναζητείται λύση
11:51 - 19 Μάι 2026

Η βιομηχανία bourbon στις ΗΠΑ αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση, καθώς οι αποσταγματοποιοί που αύξησαν μαζικά την παραγωγή τους κατά την πανδημία βρίσκονται σήμερα με τεράστια αποθέματα και μειωμένη ζήτηση. Στην «καρδιά» της παραγωγής bourbon, στο Κεντάκι, αποστακτήρια περιορίζουν τη λειτουργία τους, απολύουν προσωπικό και αναζητούν νέους τρόπους επιβίωσης.

Η Jim Beam, η μεγαλύτερη μάρκα bourbon παγκοσμίως, έχει σταματήσει από τον Ιανουάριο τη λειτουργία ενός από τους βασικούς αποστακτήρες της, με την παύση να αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το 2027. Οι αποθήκες της είναι γεμάτες βαρέλια bourbon που ίσως να μη βρουν αγοραστές, ενώ εργαζόμενοι έχουν μετακινηθεί σε άλλες δραστηριότητες, όπως η εμφιάλωση και η ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Η πτώση της ζήτησης συνδέεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, με αρκετούς παράγοντες. Όλο και περισσότεροι Αμερικανοί περιορίζουν ή διακόπτουν την κατανάλωση αλκοόλ, ακολουθώντας τη λεγόμενη τάση “sober-curious”. Ο πληθωρισμός έχει επίσης μειώσει τις δαπάνες για ποτά, ενώ φάρμακα απώλειας βάρους τύπου GLP-1 φαίνεται να επηρεάζουν τις καταναλωτικές συνήθειες. Παράλληλα, η ευρεία διάθεση προϊόντων κάνναβης και ποτών με THC προσφέρει εναλλακτικές μορφές ψυχαγωγίας χωρίς hangover.

Η κρίση έγινε ιδιαίτερα αισθητή μετά την εκρηκτική ανάπτυξη της προηγούμενης δεκαετίας. Από το 2010 και μετά, η αναβίωση της κουλτούρας των cocktails εκτόξευσε τη δημοτικότητα του bourbon διεθνώς. Επενδυτικά κεφάλαια και τράπεζες χρηματοδότησαν νέες μονάδες παραγωγής, θεωρώντας ότι η ανοδική πορεία θα συνεχιζόταν για χρόνια.

Όμως, μετά το ιστορικό υψηλό κατανάλωσης του 2022, η αγορά άρχισε να επιβραδύνεται. Σήμερα, το Κεντάκι διαθέτει περίπου 16,1 εκατομμύρια βαρέλια bourbon — ποσότητα που αντιστοιχεί σε έως και δέκα χρόνια αποθεμάτων.

Η κρίση επηρεάζει και άλλους τομείς της βιομηχανίας. Οι κατασκευαστές βαρελιών βλέπουν τις τιμές να καταρρέουν, καθώς τα αποστακτήρια αγοράζουν λιγότερα νέα βαρέλια και δυσκολεύονται να μεταπωλήσουν τα παλιά. Βαρέλια που πριν λίγους μήνες πωλούνταν πάνω από 200 δολάρια σήμερα κοστίζουν περίπου 50, ενώ ορισμένα καταλήγουν να χρησιμοποιούνται ακόμη και ως γλάστρες.

Μεγάλες εταιρείες όπως η Brown-Forman, παραγωγός του Jack Daniel’s και του Woodford Reserve, έχουν ήδη προχωρήσει σε απολύσεις και κλείσιμο εγκαταστάσεων. Παράλληλα εξετάζονται συγχωνεύσεις και στρατηγικές συνεργασίες ως τρόποι αντιμετώπισης της κρίσης.

Η Jim Beam προσπαθεί να προσαρμοστεί λανσάροντας νέα προϊόντα, ακόμη και μη αλκοολούχα cocktails, κάτι πρωτόγνωρο για την ιστορία της εταιρείας μετά την Ποτοαπαγόρευση. Παρά τις δυσκολίες, οι άνθρωποι του κλάδου πιστεύουν ότι το bourbon παραμένει σημαντικό κομμάτι της αμερικανικής κουλτούρας και ελπίζουν ότι η αγορά θα ανακάμψει σταδιακά τα επόμενα χρόνια.

Ο κόσμος έχει... πλημμυρίσει από bourbon: Τεράστια αποθέματα με μειωμένη ζήτηση - Αναζητείται λύση

