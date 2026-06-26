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Στο επίκεντρο των αμερικανικών αρχών η Polymarket: Προβληματισμός για τα στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα
Επιχειρήσεις
23:45 - 26 Ιουν 2026

Στο επίκεντρο των αμερικανικών αρχών η Polymarket: Προβληματισμός για τα στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα

Reporter.gr Newsroom
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Η Polymarket, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πλατφόρμες αγορών προβλέψεων παγκοσμίως, βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας της Επιτροπής Προθεσμιακών Συναλλαγών Βασικών Εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CFTC), σύμφωνα με πληροφορίες του Politico.

Πηγή με γνώση της υπόθεσης ανέφερε ότι η αμερικανική εποπτική αρχή, η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία των αγορών προβλέψεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, πραγματοποιεί «εκτεταμένη έρευνα» για τη δραστηριότητα της εταιρείας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιο ακριβώς είναι το αντικείμενο της διερεύνησης.

Η εξέλιξη καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνεται στην Ουάσινγκτον ο προβληματισμός για τη ραγδαία εξάπλωση των αγορών προβλέψεων, οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες να τοποθετούν στοιχήματα για την έκβαση μελλοντικών γεγονότων, όπως εκλογικές αναμετρήσεις, αθλητικά γεγονότα αλλά και σημαντικές γεωπολιτικές εξελίξεις.

Στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης έχουν βρεθεί ιδιαίτερα τα συμβόλαια που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν, τα οποία προσφέρονται εδώ και μήνες μέσω της υπεράκτιας πλατφόρμας της Polymarket. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από Ρεπουμπλικανούς όσο και από Δημοκρατικούς βουλευτές, οι οποίοι εκφράζουν ανησυχίες ότι ενδέχεται να δημιουργούνται συνθήκες για συναλλαγές που βασίζονται σε εμπιστευτικές πληροφορίες (insider trading).

Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα αυξημένο ενδιαφέρον έχει συγκεντρώσει και ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία προωθεί τις υπηρεσίες της, με τις πρακτικές μάρκετινγκ να εξετάζονται επίσης από τις αρμόδιες αρχές.

Η Polymarket απέφυγε να σχολιάσει εάν βρίσκεται υπό έρευνα. Ωστόσο, η αναπληρώτρια γενική νομική σύμβουλος της εταιρείας, Ολίβια Τσάλος, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η εταιρεία εργάζεται διαρκώς για τη βελτίωση της σχέσης της με τους χρήστες.

«Αποτελούμε μέρος ενός ταχέως αναπτυσσόμενου κλάδου και αξιολογούμε συνεχώς τρόπους ώστε να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με το κοινό μας και να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη του», σημείωσε.

Όπως πρόσθεσε, η Polymarket πραγματοποιεί έναν συνολικό έλεγχο του ενεργού προωθητικού της υλικού, με στόχο να διασφαλίσει ότι συμμορφώνεται τόσο με τα εσωτερικά πρότυπα της εταιρείας όσο και με τις ισχύουσες κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις προς το κοινό.

Από την πλευρά της, η CFTC δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τις πληροφορίες περί έρευνας. Εκπρόσωπος της αμερικανικής εποπτικής αρχής επανέλαβε ότι αποτελεί πάγια πολιτική της υπηρεσίας να μην σχολιάζει την ύπαρξη ή μη ερευνών που ενδέχεται να βρίσκονται σε εξέλιξη.

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