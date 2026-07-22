Έφοδος στη Deutsche Bank: Νέα έρευνα για φορολογικό σκάνδαλο δισεκατομμυρίων με τις συναλλαγές Cum-Cum

Σε νέα περιπέτεια με τις γερμανικές φορολογικές αρχές βρίσκεται η Deutsche Bank, καθώς εισαγγελείς και στελέχη της φορολογικής υπηρεσίας πραγματοποίησαν το πρωί της Τετάρτης έρευνα στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή φοροδιαφυγή μέσω των λεγόμενων συναλλαγών Cum-Cum, μιας πρακτικής που έχει απασχολήσει έντονα τις γερμανικές αρχές τα τελευταία χρόνια. Την έφοδο αποκάλυψαν αρχικά τα γερμανικά μέσα Business Insider και Die Welt, ενώ στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε και από την Bild.

Οι αρχές φέρονται να αναζητούν έγγραφα και στοιχεία που σχετίζονται με πιθανές παρατυπίες σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές, μέσω των οποίων επενδυτές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούσαν να περιορίζουν ή να αποφεύγουν φορολογικές επιβαρύνσεις που συνδέονται με τα μερίσματα.

Μέχρι στιγμής, η εισαγγελία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για το εύρος της έρευνας, τα ποσά που εξετάζονται ή τα πρόσωπα που ενδέχεται να βρίσκονται στο επίκεντρο των ελέγχων.

Τι είναι το σκάνδαλο Cum-Cum

Οι συναλλαγές Cum-Cum αποτελούν εδώ και χρόνια αντικείμενο ερευνών στη Γερμανία και συνδέονται με πολύπλοκες χρηματοοικονομικές δομές γύρω από την ημερομηνία αποκοπής των μερισμάτων.

Σε αυτές τις πρακτικές, ξένοι επενδυτές φέρεται να μεταβίβαζαν προσωρινά μετοχές σε γερμανικές τράπεζες πριν από την καταβολή μερισμάτων, με στόχο να εκμεταλλευτούν φορολογικές διατάξεις και να μειώσουν τη φορολογική επιβάρυνση.

Οι γερμανικές αρχές εκτιμούν ότι παρόμοιες πρακτικές έχουν προκαλέσει απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ για το Δημόσιο, γεγονός που έχει οδηγήσει σε σειρά ερευνών εις βάρος τραπεζών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Δεν είναι η πρώτη έρευνα στη Deutsche Bank

Η σημερινή επιχείρηση δεν αποτελεί την πρώτη φορά που οι αρχές ερευνούν τη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας για παρόμοιες υποθέσεις.

Τον Οκτώβριο του 2022, η εισαγγελία της Κολωνίας είχε πραγματοποιήσει έρευνες στα γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και στο Έσχμπορν, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, εξετάζοντας τη συμμετοχή νυν και πρώην στελεχών.

Η τράπεζα είχε τότε δηλώσει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές.

Παράλληλα, τον Ιανουάριο του 2026, οι γερμανικές αρχές πραγματοποίησαν νέες έρευνες σε εγκαταστάσεις της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και στο Βερολίνο, αυτή τη φορά στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές παραλείψεις σε διαδικασίες κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Η υπόθεση αφορούσε παλαιότερες συναλλαγές εταιρειών που φέρονταν να συνδέονται με τον Ρώσο επιχειρηματία Ρομάν Αμπράμοβιτς.

Επιπλέον, στα μέσα Ιουλίου του 2026, οι εισαγγελικές αρχές είχαν πραγματοποιήσει ακόμη μία έρευνα σε υποκατάστημα της Deutsche Bank στο συγκρότημα των κεντρικών γραφείων της στη Φρανκφούρτη, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιηθούν τότε οι λόγοι της επιχείρησης.

Η Deutsche Bank δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε αναλυτική ανακοίνωση για τη νέα έφοδο, ενώ η έρευνα των γερμανικών αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.