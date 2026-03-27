Πίεση στα ομόλογα της Ευρωζώνης: Πάνω από το 4% το ελληνικό 10ετές

Σε ανοδική τροχιά παραμένουν οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στην Ευρωζώνη, με φόντο την αυξανόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, η οποία εντείνει τις πληθωριστικές ανησυχίες και επηρεάζει άμεσα τις αγορές χρήματος.

Οι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στον κίνδυνο νέας ανόδου των τιμών ενέργειας, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένες απαιτήσεις απόδοσης, ιδιαίτερα για τους τίτλους των χωρών της περιφέρειας. Την ίδια στιγμή, τα γερμανικά ομόλογα εξακολουθούν να λειτουργούν ως «ασφαλές καταφύγιο», με αποτέλεσμα οι αποδόσεις τους να αυξάνονται πιο ήπια και το spread να διευρύνεται.

Στην ελληνική αγορά, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου ξεπέρασε το όριο του 4%, επιστρέφοντας σε επίπεδα που είχαν καταγραφεί τον Οκτώβριο του 2023. Αντίστοιχα, το 10ετές γερμανικό ομόλογο κινήθηκε πάνω από το 3%, διαμορφώνοντας τη διαφορά απόδοσης (spread) κοντά στο 1%.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τις προσδοκίες των αγορών ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη θα παραμείνει επίμονα υψηλότερος από τον στόχο του 2%, περιορίζοντας τα περιθώρια χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν αποκλείεται ακόμη και το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων επιτοκίων μέσα στο έτος.

Καταλυτικό ρόλο στη μεταστροφή των προσδοκιών έπαιξαν και οι πρόσφατες δηλώσεις της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, οι οποίες ερμηνεύτηκαν από τις αγορές ως ένδειξη πιο αυστηρής («hawkish») στάσης.

Στη δευτερογενή αγορά ομολόγων, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών της Τράπεζας της Ελλάδος, οι συναλλαγές ανήλθαν σε 292 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 147 εκατ. ευρώ αφορούσαν εντολές αγοράς, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη κινητικότητα σε ένα περιβάλλον εντεινόμενης αβεβαιότητας.