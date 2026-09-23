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Ευρωζώνη: «Άλμα» του PMI στις 53,1 μονάδες – Σε υψηλό 41 μηνών η επιχειρηματική δραστηριότητα
Ειδήσεις
12:20 - 23 Σεπ 2026

Ευρωζώνη: «Άλμα» του PMI στις 53,1 μονάδες – Σε υψηλό 41 μηνών η επιχειρηματική δραστηριότητα

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρότερη του αναμενομένου ήταν η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο, με τον σύνθετο δείκτη PMI να καταγράφει την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 41 μηνών. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ανθεκτικότητα της οικονομικής δραστηριότητας, παρά τις αυξημένες πιέσεις στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της S&P Global, ο σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI), ο οποίος αποτυπώνει τη δραστηριότητα στους κλάδους της μεταποίησης και των υπηρεσιών, ενισχύθηκε στις 53,1 μονάδες, από 52,0 μονάδες τον Αύγουστο.

Η επίδοση αυτή ξεπέρασε σημαντικά τις εκτιμήσεις των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, οι οποίοι ανέμεναν υποχώρηση του δείκτη στις 51,7 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι επίπεδα άνω των 50 μονάδων υποδηλώνουν επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ισχυρή συμβολή των υπηρεσιών

Η βελτίωση της δραστηριότητας αποδίδεται τόσο στις υπηρεσίες όσο και στη μεταποίηση.

Ο PMI υπηρεσιών αυξήθηκε στις 53,0 μονάδες, από 51,6 τον Αύγουστο, καταγράφοντας υψηλό 10 μηνών και υπερβαίνοντας αισθητά την πρόβλεψη των αναλυτών για υποχώρηση στις 51,5 μονάδες.

Στον μεταποιητικό τομέα, ο PMI παρέμεινε αμετάβλητος στις 52,7 μονάδες. Ωστόσο, ο δείκτης παραγωγής στη μεταποίηση, ο οποίος συμμετέχει στον υπολογισμό του σύνθετου PMI, αυξήθηκε οριακά στις 53,4 μονάδες, από 53,3 τον Αύγουστο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 55 μηνών.

Αυξάνονται οι πιέσεις στο κόστος

Η ενίσχυση της ζήτησης οδήγησε τις επιχειρήσεις σε αύξηση των προσλήψεων, ενώ παράλληλα βρέθηκαν αντιμέτωπες με σημαντική άνοδο του κόστους εισροών.

Η έρευνα αποδίδει τις αυξημένες πιέσεις, μεταξύ άλλων, στις υψηλότερες τιμές ενέργειας που συνδέονται με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Μέρος της αύξησης του κόστους μετακυλίστηκε στις τελικές τιμές, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη νομισματική πολιτική, καθώς η άνοδος των ενεργειακών τιμών ενισχύει τις ανησυχίες για τη διάρκεια των πληθωριστικών πιέσεων.

Στο επίκεντρο οι επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ

Ο Chris Williamson, επικεφαλής οικονομολόγος επιχειρήσεων της S&P Global, σημείωσε ότι η εκ νέου ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων τον Σεπτέμβριο δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένης της ανόδου των ενεργειακών τιμών λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε, η ανθεκτικότητα της οικονομικής ανάπτυξης, παρά τις γεωπολιτικές πιέσεις και την αύξηση των τιμών, αποτελεί θετική ένδειξη για την οικονομία.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η ανθεκτικότητα της δραστηριότητας ενδέχεται να ενισχύσει τις προσδοκίες για νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από το τέλος του έτους, επισημαίνοντας ότι τα δεδομένα ενισχύουν το ενδεχόμενο μιας αύξησης ακόμη και τον Οκτώβριο.

Η εξέλιξη των τιμών ενέργειας, ο πληθωρισμός και η ανθεκτικότητα της οικονομικής δραστηριότητας αναμένεται, ως εκ τούτου, να παραμείνουν στο επίκεντρο των επόμενων αποφάσεων της ΕΚΤ.

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