Τρεις τραυματίες από πρόσκρουση σκάφους σε βραχώδη ακτή στη Διάπορο Χαλκιδικής
13:24 - 06 Αυγ 2025

Τρεις τραυματίες από πρόσκρουση σκάφους σε βραχώδη ακτή στη Διάπορο Χαλκιδικής

Reporter.gr Newsroom
Σκάφος αναψυχής, στο οποίο επέβαιναν επτά άτομα, προσέκρουσε χθες το μεσημέρι (Τρίτη 5 Αυγούστου) σε βραχώδη ακτή στη νήσο Διάπορο, στη Χαλκιδική.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής, όπου διαπιστώθηκε ότι στο εκμισθωμένο σκάφος επέβαιναν έξι υπήκοοι Κοσόβου και ένας υπήκοος Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν τρεις επιβαίνοντες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία εξήλθαν. Το σκάφος, το οποίο ανετράπη μετά το περιστατικό, ρυμουλκήθηκε στην ακτή.

Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργείται από το Λιμενικό Φυλάκιο Όρμου Παναγιάς του Γ' Λιμενικού Τμήματος Νέου Μαρμαρά. Τέλος, σύμφωνα με τις Αρχές, από την πρόσκρουση δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

