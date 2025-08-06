ΣΥΡΙΖΑ: Το Υπουργείο Ναυτιλίας έχει περιοριστεί σε ρόλο παρατηρητή - Αναγκαία η ενίσχυση της ασφάλειας στην ακτοπλοΐα

Στις απαραίτητες ενέργειες για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στην ακτοπλοΐα κάλεσε τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, με αφορμή το ατύχημα με το φέρι μποτ που εκτελούσε το δρομολόγιο Νέα Στύρα – Αγία Μαρίνα.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, το ατύχημα με το φέρι μποτ «αποτυπώνει την κατάσταση της ακτοπλοΐας στη χώρα μας».

Ακόμα, τόνισε πως το αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας έχει περιοριστεί στο ρόλο του παρατηρητή, αδυνατώντας να διασφαλίσει ακόμη και την τήρηση των βασικών κανόνων ασφάλειας στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Την ίδια στιγμή, έχει αφήσει ανεξέλεγκτη την κατάσταση με τα ναύλα, επιτρέποντας την ασυδοσία στις τιμές των εισιτηρίων, που έχουν φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα.

Καταλήγοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογράμμισε πως έστω και τώρα, ο κ. Κικίλιας οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του και να προχωρήσει άμεσα στις αναγκαίες παρεμβάσεις για την ουσιαστική ενίσχυση της ασφάλειας στην ακτοπλοΐα, προς όφελος των επιβατών και των νησιωτικών κοινωνιών.