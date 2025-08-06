ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΣΥΡΙΖΑ: Το Υπουργείο Ναυτιλίας έχει περιοριστεί σε ρόλο παρατηρητή - Αναγκαία η ενίσχυση της ασφάλειας στην ακτοπλοΐα
Πολιτική
13:15 - 06 Αυγ 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Το Υπουργείο Ναυτιλίας έχει περιοριστεί σε ρόλο παρατηρητή - Αναγκαία η ενίσχυση της ασφάλειας στην ακτοπλοΐα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στις απαραίτητες ενέργειες για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στην ακτοπλοΐα κάλεσε τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, με αφορμή το ατύχημα με το φέρι μποτ που εκτελούσε το δρομολόγιο Νέα Στύρα – Αγία Μαρίνα.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, το ατύχημα με το φέρι μποτ «αποτυπώνει την κατάσταση της ακτοπλοΐας στη χώρα μας».

Ακόμα, τόνισε πως το αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας έχει περιοριστεί στο ρόλο του παρατηρητή, αδυνατώντας να διασφαλίσει ακόμη και την τήρηση των βασικών κανόνων ασφάλειας στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Την ίδια στιγμή, έχει αφήσει ανεξέλεγκτη την κατάσταση με τα ναύλα, επιτρέποντας την ασυδοσία στις τιμές των εισιτηρίων, που έχουν φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα.

Καταλήγοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογράμμισε πως έστω και τώρα, ο κ. Κικίλιας οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του και να προχωρήσει άμεσα στις αναγκαίες παρεμβάσεις για την ουσιαστική ενίσχυση της ασφάλειας στην ακτοπλοΐα, προς όφελος των επιβατών και των νησιωτικών κοινωνιών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

EOT: Χρυσός χορηγός σε μουσική περιοδεία στην Κίνα για τα 100 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

EOT: Χρυσός χορηγός σε μουσική περιοδεία στην Κίνα για τα 100 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη

Τούρκος ΥΠΕΘΟ: Σε μονοψήφιο ποσοστό ο πληθωρισμός στην Τουρκία έως το 2027
Ειδήσεις

Τούρκος ΥΠΕΘΟ: Σε μονοψήφιο ποσοστό ο πληθωρισμός στην Τουρκία έως το 2027

Υπογραφή δύο σημαντικών αρδευτικών έργων σε Καρδίτσα και Φάρσαλα παρουσία του Τσιάρα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Υπογραφή δύο σημαντικών αρδευτικών έργων σε Καρδίτσα και Φάρσαλα παρουσία του Τσιάρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα
Πολιτική

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Final-4: Τα μέτρα της ΕΛΑΣ και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Τροποποιήσεις στον Ηλεκτρικό
Ειδήσεις

Final-4: Τα μέτρα της ΕΛΑΣ και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Τροποποιήσεις στον Ηλεκτρικό

Η ελληνική κόκκινη γραμμή στο Αιγαίο περνά μέσα από την ακτοπλοΐα
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Η ελληνική κόκκινη γραμμή στο Αιγαίο περνά μέσα από την ακτοπλοΐα

«Αστακός» η Αθήνα ενόψει Final 4 - Τα μέτρα της ΕΛΑΣ
Ειδήσεις

«Αστακός» η Αθήνα ενόψει Final 4 - Τα μέτρα της ΕΛΑΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 15:58

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ