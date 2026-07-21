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ΕΕΤΤ: Εντείνει τους ελέγχους για ασφαλέστερες ψηφιακές υπηρεσίες
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
12:37 - 21 Ιουλ 2026

ΕΕΤΤ: Εντείνει τους ελέγχους για ασφαλέστερες ψηφιακές υπηρεσίες

Reporter.gr Newsroom
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Η ΕΕΤΤ δημοσιεύει την Ετήσια Έκθεση για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, παρουσιάζοντας τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που υλοποίησε το 2025, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 (Digital Services Act-DSA). Ο Κανονισμός DSA στοχεύει στην αντιμετώπιση του παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου στο Διαδίκτυο, καθώς και στην προώθηση ενός ασφαλέστερου και πιο αξιόπιστου ψηφιακού περιβάλλοντος.

Μέσα στο 2025, η ΕΕΤΤ έθεσε σε λειτουργία τη νέα Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και λοιπών Ψηφιακών Θεμάτων, η οποία στελεχώθηκε με εξειδικευμένο προσωπικό, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών. Επιπλέον, συνέχισε την αποτύπωση της εθνικής αγοράς ενδιάμεσων ψηφιακών υπηρεσιών και πραγματοποίησε 136 ελέγχους, εντάσσοντας μη εγγεγραμμένους παρόχους στο σχετικό μητρώο. Περαιτέρω, διαχειρίστηκε αποτελεσματικά 135 καταγγελίες χρηστών ψηφιακών υπηρεσιών. Επίσης, το 2025 η ΕΕΤΤ προέβη στην πιστοποίηση του πρώτου Οργάνου Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών εγκατεστημένου στην Ελλάδα, για τη διευθέτηση διαφορών μεταξύ χρηστών ψηφιακών υπηρεσιών και παρόχων, με εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο.

Η ΕΕΤΤ ανέπτυξε ένα ευρύ δίκτυο συνεργασίας με εθνικές αρχές και φορείς, όπως, μεταξύ άλλων, αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου, αρχές έκδοσης εντολών και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ενώ παράλληλα υλοποίησε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης χρηστών, παρόχων και εμπλεκόμενων φορέων για τον Κανονισμό DSA. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προστασία των ανηλίκων στο Διαδίκτυο, διοργανώνοντας συνάντηση εργασίας με αρμόδιους φορείς, για την ενίσχυση του συντονισμού και την ανάπτυξη συνεργειών. Επίσης, συμμετείχε ενεργά στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ψηφιακών Υπηρεσιών και των ομάδων εργασίας του.

Για το 2026, η ΕΕΤΤ πρόκειται να εντείνει τις δράσεις της για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού DSA εστιάζοντας σε τρεις άξονες και ειδικότερα α) την εποπτεία της συμμόρφωσης των εγχώριων παρόχων με τον Κανονισμό DSA, β) την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς και γ) την αποτύπωση και ανάλυση της χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών από χρήστες του Διαδικτύου στην Ελλάδα, με στόχο τη βέλτιστη/πληρέστερη ενημέρωση για τα δικαιώματά τους.

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