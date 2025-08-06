Υπουργείο Πολιτισμού: Περίφραξη ασφαλείας στην Πορτάρα Νάξου μετά από περιστατικό φθοράς

Μετά την καταγραφή περιστατικού με επισκέπτη να σηκώνει λίθο εντός του ελεύθερα προσβάσιμου και μη οργανωμένου αρχαιολογικού χώρου της νησίδας Παλάτια/Βάκχος στη Νάξο, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων προέβη άμεσα σε κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κατά αγνώστου για ανάρμοστη ενέργεια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠΠΟ).

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στο πλαίσιο της προστασίας του μνημείου και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 παρ. 1 & 2 του Ν. 4858/2021, η Υπηρεσία ενήργησε άμεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, λαμβάνοντας πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στο χώρο.

Πέρα από την ενίσχυση της φύλαξης, αντικαταστάθηκε η υφιστάμενη περισχοίνιση της Πορτάρας με εργοταξιακή περίφραξη ελαφρού τύπου, με στόχο την άμεση αποτροπή παρόμοιων ανεπιθύμητων ενεργειών και την προστασία του αρχαιολογικού χώρου.

Καταλήγοντας, το ΥΠΠΟ διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη επιλογή, αντί της τοποθέτησης μόνιμων ή έντονα παρεμβατικών εγκαταστάσεων, αποτελεί προσωρινό μέτρο και θα απομακρυνθεί μόλις ολοκληρωθεί η μόνιμη διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου, για την οποία εκπονείται ήδη σχετική πρόταση από την Υπηρεσία.