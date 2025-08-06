Υπουργείο Πολιτισμού: Περίφραξη ασφαλείας στην Πορτάρα Νάξου μετά από περιστατικό φθοράς

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στο πλαίσιο της προστασίας του μνημείου και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 παρ. 1 & 2 του Ν. 4858/2021, η Υπηρεσία ενήργησε άμεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, λαμβάνοντας πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στο χώρο.
Πέρα από την ενίσχυση της φύλαξης, αντικαταστάθηκε η υφιστάμενη περισχοίνιση της Πορτάρας με εργοταξιακή περίφραξη ελαφρού τύπου, με στόχο την άμεση αποτροπή παρόμοιων ανεπιθύμητων ενεργειών και την προστασία του αρχαιολογικού χώρου.
Καταλήγοντας, το ΥΠΠΟ διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη επιλογή, αντί της τοποθέτησης μόνιμων ή έντονα παρεμβατικών εγκαταστάσεων, αποτελεί προσωρινό μέτρο και θα απομακρυνθεί μόλις ολοκληρωθεί η μόνιμη διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου, για την οποία εκπονείται ήδη σχετική πρόταση από την Υπηρεσία.