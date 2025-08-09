Σε ύφεση η φωτιά στη Βρυσούλα Πρέβεζας
Ειδήσεις
16:39 - 09 Αυγ 2025

Σε ύφεση η φωτιά στη Βρυσούλα Πρέβεζας

Reporter.gr Newsroom
Σε ύφεση βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι και περικύκλωσε την κοινότητα Βρυσούλας στην Πρέβεζα.

Η ένταση των ανέμων στην περιοχή μειώθηκε, με αποτέλεσμα οι πυροσβεστικές δυνάμεις να εστιάζουν πλέον στην κατάσβεση διάσπαρτων εστιών γύρω από το χωριό. Ωστόσο, οι φλόγες μπήκαν σε αυλές σπιτιών και έχουν καεί αποθήκες.

Οι αρχές έλεγξαν πόρτα – πόρτα τα σπίτια και απομάκρυναν τους ηλικιωμένους, ενώ προχώρησαν σε δύο απεγκλωβισμούς ηλικιωμένων ατόμων.

Σύμφωνα με το prevezanews.gr, χωρίς νερό και ηλεκτροδότηση έμειναν οι περιοχές Κωτσανοπούλο, Βρυσούλα, Ρεματιά και Σκαδιά, εξαιτίας των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν στην περιοχή.

Αρχικά, στην επιχείρηση συμμετείχαν 48 πυροσβέστες με 16 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνέδραμαν δύο αεροσκάφη τύπου Πετζετέλ και ένα ελικόπτερο.

Μετά από σχετικό αίτημα, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά: πλέον επιχειρούν 64 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα, ενώ από αέρος συμμετέχουν 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σημαντική ήταν επίσης η συνδρομή των υδροφόρων και των μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας και της Πολιτικής Προστασίας.

Νωρίτερα, μέσω του «112» δόθηκε εντολή εκκένωσης της Βρυσούλας προς την Κρανέα. Οι κάτοικοι ζητούν ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης και καλούν όσους διαθέτουν υδροφόρες να συνδράμουν.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/08/2025 - 22:06
