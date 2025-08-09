Ζαχαριάδης: Η ακρίβεια προϊόν πολιτικής Μητσοτάκη – Η χώρα χρειάζεται άλλη οικονομική πολιτική
16:19 - 09 Αυγ 2025

Reporter.gr Newsroom
Τα δεδομένα του πληθωρισμού σχολίασε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Όπως ανέφερε, ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 3,1% σύμφωνα με τον εθνικό δείκτη και στο 3.7% σύμφωνα με τον εναρμονισμένο ευρωπαϊκό δείκτη, νούμερα που είναι αρκετά υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό, σύμφωνα με τον κ. Ζαχαριάδη είναι «απόδειξη ότι δεν πρόκειται για εισαγόμενο πληθωρισμό αλλά για πληθωρισμό αισχροκέρδειας, απληστίας, αδράνειας, ανικανότητας». Ακόμα, αναφέρθηκε στο διψήφιο άλμα σε ενοίκια και ρεύμα, τονίζοντας πως αυτό προμηνύει περαιτέρω δυσκολίες για την ελληνική κοινωνία.

Στη συνέχεια τόνισε πως «αυτό είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι πολλοί να πληρώνουν όλο και ακριβότερα για βασικούς τομείς της καθημερινής ζωής και οι λίγοι να εισπράττουν ως καρτέλ φτιάχνοντας υπερπλεονάσματα. Όλοι μαζί ποτίζουμε τα λεφτόδεντρα στις αυλές των εκλεκτών του κ. Μητσοτάκη».

Καταλήγοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογράμμισε ότι «η χώρα χρειάζεται άλλη οικονομική πολιτική, που να μην αναπαράγει τους ανατροφοδοτούμενους φαύλους κύκλους της ακρίβειας και της υπερκερδοφορίας, με σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, μειώσεις του ΦΠΑ, όπως αναφέρει η ευρωπαϊκή οδηγία, πλαφόν στα υπερκέρδη της ενέργειας και επιστροφές των υπερκερδών στην κοινωνία» και πρόσθεσε ότι με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων θα είναι πάντοτε στον πάτο της Ευρώπης και η κερδοφορία των λίγων στην κορυφή.

