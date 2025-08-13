Φωτιές: Δέκα χιλιόμετρα έξω από την Πάτρα οι φλόγες - Υπό έλεγχο στα Μέγαρα

Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στην Αχαϊα, με το πιο δύσκολο μέτωπο να βρίσκεται πλέον στα Συχαινά Πατρών. Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (13/8) στην κατάσβεση συμμετέχουν αεροσκάφη και υπάρχει η ελπίδα πως με τη συνδρομή τους θα βελτιωθεί η εικόνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, η φωτιά απειλεί εργοστάσια και σπίτια που βρίσκονται. Ο συγκεκριμένος οικισμός βρίσκεται λιγότερα από 10 χλμ μακριά από την Πάτρα.

Την Τρίτη (12/8) η κατάσταση εξελίχθηκε δραματικά στην Αχαϊα. Σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες, όπως επίσης και η Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας, με αναφορές για καταστροφές σε εργοστάσια και βιοτεχνίες.

Στη διάρκεια της νύχτας εκκενώθηκε η Κάτω Αχαΐα μία κωμόπολη 8.000 κατοίκων. Κλειστή έμεινε για πολλές ώρες η νέα και η παλαιά εθνική οδός Πατρών-Πύργου, μέσα από την οποία πέρασε η φωτιά.

Οι φλόγες πλησιάζουν σε σπίτια, μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης η ΕΡΤ καθώς με το ξημέρωμα το ενεργό μέτωπο στο δήμο Πατρέων, αναζωπυρώθηκε.

Να σημειωθεί πως το πρωί της Τετάρτης ξέσπασε πυρκαγιά και στα Μέγαρα, η οποία ευτυχώς τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.