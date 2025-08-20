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ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής σακούλας - Ο λόγος
Ειδήσεις
14:45 - 20 Αυγ 2025

ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής σακούλας - Ο λόγος

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου, στο πλαίσιο του Προγράμματος "Παρακολούθησης Παραγόντων Ασφάλειας των Τροφίμων του έτους 2025 – Επίσημος Έλεγχος των Υλικών και Αντικειμένων που Προορίζονται να Έρθουν σε Επαφή με τα Τρόφιμα", σε συνεργασία με την Β ́ Χημική Υπηρεσία Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Α.Α.Δ.Ε., διενήργησε δειγματοληψία σε προϊόν πλαστική κουτάλα πολυαμιδίου μαύρου χρώματος και μήκους 30 cm με την εμπορική ονομασία «Black Nylon Utensils 12 Solid spoon – ΚΟΥΤΑΛΑ ΡΑΓΟΥ NYLON 30 CM».  

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ζήτησε από τις εν λόγω επιχειρήσεις την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν (φωτογραφία κάτωθι), να μην το χρησιμοποιήσουν.

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