ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής σακούλας - Ο λόγος

Το δείγμα βρέθηκε Μη Κανονικό επειδή διαπιστώθηκε μετανάστευση πρωτοταγών αρωματικών αμινών σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικά επιτρεπόμενο όριο για τη χρήση της σε επαφή με τρόφιμα. Το εν λόγω προϊόν διατέθηκε από την επιχείρηση ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, που βρίσκεται στα Ιωάννινα, η οποία το προμηθεύτηκε από την εταιρεία Γ. ΤΑΧΜΙΝΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε., που βρισκεται στην Αθήνα.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ζήτησε από τις εν λόγω επιχειρήσεις την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.