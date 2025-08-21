Πολιτική Προστασία: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο (22/8) σε πολλές περιοχές της Ελλάδας

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία λόγω της αναμενόμενης ενίσχυσης των ανέμων και της ανόδου της θερμοκρασίας τις επόμενες ώρες.

Για αύριο, Παρασκευή, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε περιοχές όπως η Αττική, τα Κύθηρα, η Βοιωτία, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα, η Μαγνησία, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Λακωνία, τμήματα της Εύβοιας, η Λάρισα, η Αχαΐα, η Αρκαδία και τα Χανιά.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι, λόγω του υψηλού κινδύνου, ο υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης ζήτησε αυξημένη ετοιμότητα σε όλες τις περιφέρειες που ανήκουν στην κατηγορία 4, όπως η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα, η Αττική (συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων), η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος και η Κρήτη.

Το επιχειρησιακό σχέδιο για την κατηγορία επικινδυνότητας 4 τίθεται σε πλήρη εφαρμογή με πρόσθετα μέτρα, όπως εναέρια επιτήρηση με έμφορτα αεροσκάφη, μεταστάθμευση ελικοπτέρου με ομάδα Δασοκομάντος στα Κύθηρα όλη τη μέρα, ενίσχυση των τοπικών δυνάμεων με στελέχη του επιτελείου, διπλασιασμό των περιπόλων και διάθεση μηχανημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.