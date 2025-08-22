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Το Υπουργείο Παιδείας ενισχύει το Πανεπιστήμιο Πατρών με €4 εκατ. για έργα αναβάθμισης
Ειδήσεις
11:18 - 22 Αυγ 2025

Το Υπουργείο Παιδείας ενισχύει το Πανεπιστήμιο Πατρών με €4 εκατ. για έργα αναβάθμισης

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε ότι ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ προς το Πανεπιστήμιο Πατρών, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση της μέριμνας για φοιτητές και διδακτικό προσωπικό.

Με πέντε επιμέρους αποφάσεις που υπέγραψε η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, το Πανεπιστήμιο αποκτά πρόσθετους πόρους για εκτεταμένες επισκευές σε κτίρια, τη δημιουργία και τον εξοπλισμό νέου φοιτητικού εστιατορίου, νέους χώρους στάθμευσης, αναβάθμιση υπαίθριων χώρων και ανανέωση του εξοπλισμού της φοιτητικής εστίας.

Η κατανομή των πόρων έχει ως εξής:

  • 1.499.999,65 € για την επισκευή και θωράκιση κτιρίων με φθορές στον φέροντα οργανισμό (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών – Κτίριο Βαρέων, Τμήματα Χημείας και Φυσικής).
  • 1.225.005,19 € για την προμήθεια εξοπλισμού του νέου φοιτητικού εστιατορίου–μαγειρείου που κατασκευάζεται στη φοιτητική εστία.
  • 669.600,00 € για τη δημιουργία νέων υπαίθριων χώρων στάθμευσης με πρόβλεψη για θέσεις ΑμΕΑ και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Στον χώρο θα μετακινηθεί και ο υπάρχων κομποστοποιητής.
  • 198.982,80 € για τη διαμόρφωση και φύτευση 5.000 τ.μ. του περιβάλλοντος χώρου γύρω από το νέο εστιατόριο και το πάρκινγκ, με έμφαση σε βιοκλιματικό σχεδιασμό και σύγχρονο σύστημα άρδευσης.
  • 406.396,36 € για την προμήθεια νέου εξοπλισμού στους κοιτώνες της φοιτητικής εστίας (κρεβάτια, στρώματα, κομοδίνα, βιβλιοθήκες, καρέκλες γραφείου). Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ειδικές προδιαγραφές για δωμάτια φοιτητών με κινητικές δυσκολίες ή αναπηρίες.

Με τη νέα αυτή χρηματοδότηση, το Πανεπιστήμιο Πατρών ενισχύεται σημαντικά στην προσπάθεια αναβάθμισης των υποδομών του, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας φοιτητών και προσωπικού.

Μιλώντας για τη χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Πατρών, η κα Ζαχαράκη ανέφερε: «Με πολιτική τόλμη, πράξεις και γενναίους πόρους στηρίζουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο. Κόντρα στην ανέξοδη συνθηματολογία, στα ευχολόγια και στη «δίκη» προθέσεων η κυβέρνηση υλοποιεί δομικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στο να γίνει η ανώτατη εκπαίδευσή μας το ισχυρό εθνικό μας «νόμισμα». Στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση των περιφερειακών Πανεπιστημίων, όπως είναι και το Πανεπιστήμιο Πατρών έχουν τεθεί σε απόλυτη προτεραιότητα. Με το ποσό των 4 εκ. ευρώ χρηματοδοτούμε συγκεκριμένα σχέδια τα οποία έχει υποβάλλει το Πανεπιστήμιο της Πάτρας που πρωτοπορεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και ελκυστικού campus για τους φοιτητές και τους καθηγητές του».

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