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Καταβλήθηκαν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες από την πυρκαγιά στο Κρυονέρι Αττικής τον Ιούλιο
Ειδήσεις
21:59 - 25 Αυγ 2025

Καταβλήθηκαν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες από την πυρκαγιά στο Κρυονέρι Αττικής τον Ιούλιο

Reporter.gr Newsroom
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Στην άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στις 27 Ιουλίου στον δήμο Διονύσου, στην κοινότητα Κρυονερίου προχώρησε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ολοκλήρωσαν τις αυτοψίες εντός δύο ημερών, αξιοποιώντας την εφαρμογή «Digispect». Σύμφωνα με τα δελτία αυτοψιών, καταγράφηκαν συνολικά 18 κτίρια, εκ των οποίων 8 χαρακτηρίστηκαν «πράσινα», 5 «κίτρινα» και 5 «κόκκινα».

Την επομένη της κατάσβεσης, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κ. Κατσαφάδος επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές και συμμετείχε σε σύσκεψη με εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής, της Περιφέρειας και τοπικών φορέων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπως επισημαίνει το υπουργείο στην ανακοίνωσή του, δόθηκε σαφής οδηγία για την τήρηση αυστηρού χρονοδιαγράμματος, με στόχο την άμεση αποκατάσταση και αποζημίωση των πληγέντων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος προχώρησε στην καταγραφή των αιτημάτων των πολιτών και στη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, αποστέλλοντας εγκαίρως τον πλήρη φάκελο στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων.

Από τα 18 ακίνητα που ελέγχθηκαν, οι 17 ιδιοκτήτες υπέβαλαν αιτήσεις αποζημίωσης. Μετά από ενδελεχή έλεγχο των φακέλων, εγκρίθηκε η καταβολή αποζημίωσης σε 13 δικαιούχους. Το συνολικό ποσό που διατέθηκε ανέρχεται σε 42.690 ευρώ και αφορά οικονομική ενίσχυση για την αποκατάσταση της οικοσκευής, συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος πρώτων αναγκών, ύψους 600 ευρώ ανά δικαιούχο.

«Η άμεση και οργανωμένη ανταπόκριση της Πολιτείας επιβεβαιώνει τη σημασία της έγκαιρης συνεργασίας και του αποτελεσματικού συντονισμού για τη διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων και τη στήριξη των πολιτών που πλήττονται. Στόχος του υφυπουργού, Κ. Κατσαφάδου, είναι να μη χαθεί ούτε μία ημέρα στη διαδικασία της αποκατάστασης, ώστε οι πληγέντες να λάβουν άμεσα τη στήριξη που δικαιούνται μέσω των μηχανισμών κρατικής αρωγής», υπογραμμίζει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ανακοίνωσή του.

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