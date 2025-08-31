Εξιχνιάστηκε ληστεία σε βάρος οδηγού ταξί στο Περιστέρι – Τέσσερις συλλήψεις με όπλα και ναρκωτικά

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Υπόθεση ληστείας σε βάρος οδηγού ταξί, που σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου στο Περιστέρι, εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, με τη συνεργασία του τοπικού Τμήματος.

Το μεσημέρι της 26ης Αυγούστου, στο κέντρο της Αθήνας, συνελήφθησαν τέσσερα άτομα –δύο άνδρες 27 και 36 ετών και δύο γυναίκες 22 και 32 ετών– κατηγορούμενα για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και οπλοκατοχής.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από πληροφορίες για διακίνηση ναρκωτικών από διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, αστυνομικοί έθεσαν το ακίνητο υπό επιτήρηση και εντόπισαν τους φερόμενους δράστες, επιβεβαιώνοντας την εγκληματική τους δραστηριότητα.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι δύο άνδρες εμπλέκονται στη ληστεία κατά του οδηγού ταξί, ενώ οι δύο γυναίκες είχαν ήδη συλληφθεί στα όρια του αυτοφώρου για την ίδια υπόθεση.

Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Δύο πιστόλια με φυσίγγια στη θαλάμη

Δύο γεμιστήρες

Δεκαεννέα φυσίγγια

Διαρρηκτικά εργαλεία

Το ποσό των 770 ευρώ

Μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών

Έξι κινητά τηλέφωνα

Οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει ξανά τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα και διαθέτουν βαρύ ποινικό μητρώο.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.