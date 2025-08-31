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Κρατούμενος πήδηξε στη θάλασσα εν ώρα μεταγωγής του προς τη Μυτιλήνη
Ειδήσεις
11:40 - 31 Αυγ 2025

Κρατούμενος πήδηξε στη θάλασσα εν ώρα μεταγωγής του προς τη Μυτιλήνη

Reporter.gr Newsroom
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Ένας 32χρονος Τούρκος, ο οποίος ήταν υπό κράτηση για υπόθεση διακίνησης μεταναστών, πήδηξε στη θάλασσα τα ξημερώματα της Κυριακής (31/8) κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του με πλοίο από τη Χίο προς τη Μυτιλήνη. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω, με τον κρατούμενο να βγαίνει στο κατάστρωμα και να πέφτει στη θάλασσα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Αμέσως οι συνοδοί αστυνομικοί ενημέρωσαν τον πλοίαρχο, ο οποίος σταμάτησε το πλοίο και ξεκίνησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα ειδοποιήθηκε το Λιμενικό, το οποίο κινητοποιήθηκε με σκάφη για να εντοπίσει τον αγνοούμενο.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει και σε προανακριτικό επίπεδο το Λιμενικό Σώμα. Επίσης έχει ξεκινήσει η πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος.

Ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί στις 7 Ιουλίου από τις λιμενικές αρχές της Λέσβου για εμπλοκή σε υπόθεση μεταφοράς μεταναστών και είχε προφυλακιστεί στον Κορυδαλλό. Η μεταγωγή του στη Μυτιλήνη γινόταν προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστικής αρχής.

Ενώ οι έρευνε για τον εντοπισμό του κρατουμένου συνεχίζονται, οι αστυνομικοί που ήταν μαζί του στο πλοίο βρίσκονται υπό κράτηση, σύμφωνα με εντολή του εισαγγελέα. Πρόκειται γαι τρεις ειδικούς φρουρούς και έναν Υπαρχιφύλακα, οι οποίοι υπηρετούν στη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής. Οι αστυνομικοί κρατούνται στο κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΕΛΑΣ:

Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 31 Αυγούστου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης μεταγωγής κρατουμένων με πλοίο, ένας εκ των μεταγόμενων κρατουμένων εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα, ενώ το πλοίο έπλεε μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, το οποίο διενεργεί και το προανακριτικό έργο, ενώ επιπλέον για την υπόθεση κινήθηκε η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. Η μεταγωγή του στη Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/08/2025 - 17:06
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