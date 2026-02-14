Προσωρινή κράτηση για τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα μετά τη φονική έκρηξη: Παρέμεινε σιωπηλός στην ανάκριση
19:44 - 14 Φεβ 2026

Προσωρινή κράτηση για τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα μετά τη φονική έκρηξη: Παρέμεινε σιωπηλός στην ανάκριση

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, για τη φονική έκρηξη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, η οποία κόστισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες.

Η σύλληψη του επιχειρηματία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), ύστερα από την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, λόγω νέων στοιχείων που προέκυψαν κατά την έρευνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο επιχειρηματίας δεν προέβη σε καμία δήλωση και δεν απάντησε σε ερωτήσεις που αφορούσαν τις σοβαρές παραλείψεις ασφαλείας και τις καταγγελίες που είχαν υποβληθεί από εργαζόμενους και ιδιώτες τεχνικούς που είχαν αναλάβει εργασίες στο εργοστάσιο.

Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων, ενώ οι εισαγγελικές και ανακριτικές Αρχές αναμένεται να εξετάσουν και άλλες πτυχές της ευθύνης των εμπλεκόμενων προσώπων.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/02/2026 - 21:15
