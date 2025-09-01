ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αγαθονήσι: Εντοπισμός 26 μεταναστών και μίας σορού – Σύλληψη του διακινητή
Ειδήσεις
08:28 - 01 Σεπ 2025

Αγαθονήσι: Εντοπισμός 26 μεταναστών και μίας σορού – Σύλληψη του διακινητή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (31/8), σε βραχώδη ακτή στις νοτιοανατολικές πλευρές του Αγαθονησίου, στελέχη του Λιμενικού με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν 26 αλλοδαπούς (10 άνδρες, 8 γυναίκες και 8 ανήλικους), καθώς και τη σορό μίας γυναίκας.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι μετανάστες έφτασαν στην Ελλάδα με ταχύπλοο, το οποίο λίγο αργότερα εντόπισε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού. Παρά τα οπτικά και ηχητικά σήματα, ο χειριστής του δεν σταμάτησε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη που κατέληξε στην ακινητοποίησή του και στη σύλληψη ενός 20χρονου υπηκόου Ουζμπεκιστάν, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους επιβαίνοντες ως διακινητής.

Οι 26 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με επιβατηγό-οχηματαγωγό στο λιμάνι του Πυθαγορείου στη Σάμο και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή του νησιού. Η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε με ναυαγοσωστικό σκάφος στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία–νεκροτομή.

Το Λιμεναρχείο Σάμου, που έχει αναλάβει την προανάκριση, προχώρησε στην κατάσχεση του ταχύπλοου και δύο κινητών τηλεφώνων.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/09/2025 - 08:13
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανάβυσσος: Σύλληψη 72χρονου για παράνομη κατάληψη παραλίας με 400 ξαπλώστρες
Ειδήσεις

Ανάβυσσος: Σύλληψη 72χρονου για παράνομη κατάληψη παραλίας με 400 ξαπλώστρες

Διάσωση 32 μεταναστών νότια της Γαύδου
Ειδήσεις

Διάσωση 32 μεταναστών νότια της Γαύδου

Ελβετία: Δημοψήφισμα για ανώτατο όριο πληθυσμού στη χώρα στα 10 εκατομμύρια
Ειδήσεις

Ελβετία: Δημοψήφισμα για ανώτατο όριο πληθυσμού στη χώρα στα 10 εκατομμύρια

Πάπας Λέων: Η ιστορία θα κρίνει όσους αδιαφορούν για τους μετανάστες
Ειδήσεις

Πάπας Λέων: Η ιστορία θα κρίνει όσους αδιαφορούν για τους μετανάστες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/06/2026 - 09:29

Λαβρόφ: Απορρίπτει τη συμμετοχή της ΕΕ στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία

Ειδήσεις
19/06/2026 - 09:12

Ευρωκοινοβούλιο: Μπλόκο στην πρόταση της Κομισιόν για τη φορολογία καπνού – Στο Συμβούλιο η συνέχεια

Ναυτιλία
19/06/2026 - 09:03

Κίνδυνος για τη βιωσιμότητα της ελληνικής ακτοπλοΐας - «Καμπανάκι» για θέματα ανταγωνισμού

Φορολογία
19/06/2026 - 08:54

Ψηφιακή αναβάθμιση της ΑΑΔΕ: Νέες υπηρεσίες, λιγότερη γραφειοκρατία και εξυπηρέτηση 24/7

Οικονομία
19/06/2026 - 08:24

Ελληνική οικονομία: Η ακτινογραφία της ανταγωνιστικότητας - Γιατί έχει... κολλήσει στην 50η θέση

Πολιτική
19/06/2026 - 08:14

Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Δύο διεθνείς αξιολογήσεις επιβεβαιώνουν την πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19/06/2026 - 08:11

Ψήφος εμπιστοσύνης στο πρόγραμμα επένδύσεων του ΑΔΜΗΕ - Το «σήμα» της ΑΜΚ

Τεχνολογία
19/06/2026 - 08:07

KIEFER: Η ελληνική εταιρεία που συνδέει την Πράσινη Ενέργεια, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Ρομποτική

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19/06/2026 - 08:04

Leonardo Mediterranean: Εγκαινιάζει το NALU Latchi, ύψους €87 εκατ. στην Κύπρο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 08:00

Η συμφωνία του Τραμπ παρακάμπτει βασικούς λόγους για τους οποίους κήρυξε τον πόλεμο στο Ιράν

Ειδήσεις
19/06/2026 - 07:55

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Τι πήρε και τι έδωσε ο Τραμπ – Σύγκριση με τη συμφωνία Ομπάμα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
19/06/2026 - 07:53

ΝΟΥΝΟΥ: Λανσάρει το νέο Protein Cheese στην κατηγορία του κίτρινου τυριού

Ναυτιλία
19/06/2026 - 07:47

Ηλιόπουλος, Παναγιωτάκης, Στεφάνου: Οι τρεις πρωταγωνιστές του νέου ακτοπλοϊκού ντέρμπι στις Κυκλάδες

Ανεμοδείκτης
19/06/2026 - 05:06

Μόνοι τους ρωτούν, μόνοι τους απαντούν

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 23:29

Ισχυρό rebound στη Wall Street με οδηγό την τεχνολογία

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 23:04

SpaceX: Στα σκαριά έκδοση ομολόγου άνω των $20 δισ. μετά την ιστορική IPO

Magazino
18/06/2026 - 22:43

Ο Chris Isaak μάγεψε τον Λυκαβηττό με μια συναυλία βγαλμένη από όνειρο

Ειδήσεις
18/06/2026 - 22:41

Κονγκό: Πάνω από 200 νεκροί από τον Έμπολα σε ένα μήνα

Ειδήσεις
18/06/2026 - 22:22

Ο Βανς καταδικάζει την αντίδραση του Ισραήλ στη συμφωνία με το Ιράν: Ο Τραμπ είναι ο μόνος που σας συμπαθεί!

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
18/06/2026 - 22:19

Η Επαγγελματική Ασφάλιση στον πυρήνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για αποταμιεύσεις και συνταξιοδοτική επάρκεια

Υγεία
18/06/2026 - 22:00

Πώς να ενισχύσετε τον αλφαβητισμό και την κατανόηση σε παιδιά με αυτισμό

Ειδήσεις
18/06/2026 - 21:56

Άγκυρα: Συνεδρίασε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας – «Τετελεσμένα δεν θα γίνουν ανεκτά» στα Κατεχόμενα

Πολιτική
18/06/2026 - 21:32

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ζελένσκι με αναφορά στο ουκρανικό drone της Λευκάδας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 21:19

Χαμενεΐ: Ενέκρινα τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, παρότι είχα άλλη άποψη

Ειδήσεις
18/06/2026 - 21:04

Νέα δεδομένα για το διπλό φονικό στο Αίγιο: Δεν «μίλησαν» τα εργαστηριακά αποτελέσματα

Magazino
18/06/2026 - 21:00

Απίστευτα facts για τη Γη – Πώς θα ξετρελάνετε τα παιδιά

Ειδήσεις
18/06/2026 - 20:44

ΗΠΑ: Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν

Ειδήσεις
18/06/2026 - 20:32

Βανς κατά Ισραήλ: Δεν μπορείτε απλώς να σκοτώνετε – Η συμφωνία πρέπει να γίνει σεβαστή

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/06/2026 - 20:09

S&P Global Ratings: Αναβάθμιση της ΔΕΗ σε «BB» με σταθερό outlook

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 19:59

Citi, JP Morgan και Barclays «ψηφίζουν» τις ευρωπαϊκές μετοχές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ