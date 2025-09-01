Αγαθονήσι: Εντοπισμός 26 μεταναστών και μίας σορού – Σύλληψη του διακινητή

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (31/8), σε βραχώδη ακτή στις νοτιοανατολικές πλευρές του Αγαθονησίου, στελέχη του Λιμενικού με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν 26 αλλοδαπούς (10 άνδρες, 8 γυναίκες και 8 ανήλικους), καθώς και τη σορό μίας γυναίκας.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι μετανάστες έφτασαν στην Ελλάδα με ταχύπλοο, το οποίο λίγο αργότερα εντόπισε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού. Παρά τα οπτικά και ηχητικά σήματα, ο χειριστής του δεν σταμάτησε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη που κατέληξε στην ακινητοποίησή του και στη σύλληψη ενός 20χρονου υπηκόου Ουζμπεκιστάν, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους επιβαίνοντες ως διακινητής.

Οι 26 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με επιβατηγό-οχηματαγωγό στο λιμάνι του Πυθαγορείου στη Σάμο και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή του νησιού. Η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε με ναυαγοσωστικό σκάφος στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία–νεκροτομή.

Το Λιμεναρχείο Σάμου, που έχει αναλάβει την προανάκριση, προχώρησε στην κατάσχεση του ταχύπλοου και δύο κινητών τηλεφώνων.