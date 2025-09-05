ΣΕΒΕ: Ανθεκτικότητα των ελληνικών εξαγωγών χωρίς πετρελαιοειδή τον Ιούλιο

Μικρή κάμψη καταγράφηκε στις εξαγωγές τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ.

Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εξαγωγικών αγαθών ανήλθε στα €4.357,1 εκατ., έναντι €4.700,6 εκατ. τον Ιούλιο του 2024, σημειώνοντας μείωση κατά €343,5 εκατ. ή 7,3%. Παράλληλα, υποχώρηση καταγράφηκε και στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €7.278,8 εκατ. τον Ιούλιο του 2025, από €7.510,1 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφοντας πτώση κατά €231,3 εκατ. ή 3,1%. Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διευρύνθηκε, διαμορφούμενο στα €-2.921,7 εκατ. έναντι €-2.809,5 εκατ. τον Ιούλιο του 2024, με την αύξηση να ανέρχεται σε €112,2 εκατ. ή 4,0%.

Όταν εξαιρούμε τα πετρελαιοειδή, παρατηρούνται οριακά αυξητικές τάσεις τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ανήλθαν σε €3.365,1 εκατ., έναντι €3.317,0 εκατ. τον Ιούλιο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά €48,1 εκατ. ή 1,5%. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €6.027,9 εκατ., από €5.932,9 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά €95,0 εκατ. ή 1,6%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε στα €-2.662,8 εκατ., έναντι €-2.615,9 εκατ. τον Ιούλιο του 2024, παρουσιάζοντας επιδείνωση κατά €46,9 εκατ. ή 1,8%.

Σε επίπεδο επταμήνου, για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025, οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε €28.471,8 εκατ., καταγράφοντας μείωση κατά €1.588,9 εκατ. ή 5,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν ανήλθαν σε €30.060,7 εκατ. Αντίστοιχη πτωτική πορεία σημειώθηκε και στις εισαγωγές, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €47.954,7 εκατ. έναντι €49.633,3 εκατ. το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους, καταγράφοντας μείωση κατά €1.678,6 εκατ. ή 3,4%. Ως εκ τούτου, το εμπορικό έλλειμμα παρουσίασε οριακή βελτίωση, καθώς περιορίστηκε στα €-19.482,9 εκατ. από €-19.572,6 εκατ. το 2024, με τη διαφορά να ανέρχεται σε €89,7 εκατ. ή 0,5%.

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αγαθών κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025 ανήλθαν σε €22.113,4 εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά €1.025,2 εκατ. ή 4,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όπου είχαν διαμορφωθεί σε €21.088,2 εκατ. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά €1.549,8 εκατ. ή 4,2%, φτάνοντας τα €38.733,1 εκατ. έναντι €37.183,3 εκατ. το 2024. Ως εκ τούτου, το εμπορικό ισοζύγιο χωρίς πετρελαιοειδή παρουσίασε επιδείνωση, με το έλλειμμα να διαμορφώνεται στα €-16.619,7 εκατ., αυξημένο κατά €524,6 εκατ. ή 3,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σε κλαδικό επίπεδο, ο κλάδος των τροφίμων κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, με άνοδο €575,3 εκατ. (11,8%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική του πορεία στις διεθνείς αγορές. Σημαντική αύξηση παρουσίασαν επίσης τα διάφορα βιομηχανικά είδη, με ενίσχυση €103,0 εκατ. (5,0%), καθώς και τα χημικά προϊόντα, που αυξήθηκαν κατά €76,0 εκατ. (2,0%). Αξιοσημείωτη ήταν και η άνοδος στον κλάδο των ποτών–καπνών, ο οποίος σημείωσε αύξηση €72,7 εκατ. ή 8,5%, καθώς και στα λίπη–έλαια, με άνοδο €30,1 εκατ. ή 4,9%.

Οριακή αλλά θετική ήταν και η συμβολή των μη ταξινομημένων προϊόντων, τα οποία ενισχύθηκαν κατά €12,4 εκατ. ή 18,4%. Αντιθέτως, ο κλάδος των πετρελαιοειδών παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση τόσο σε απόλυτους όσο και σε ποσοστιαίους όρους, με πτώση €2.488,3 εκατ. ή 26,3%, επηρεάζοντας καθοριστικά τη συνολική εικόνα των εξαγωγών. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης τα μηχανήματα–οχήματα (€-52,9 εκατ., -1,8%) και οι πρώτες ύλες (€-40,5 εκατ., -3,9%). Τέλος, τα βιομηχανικά προϊόντα ενισχύθηκαν κατά €125,0 εκατ. ή 2,8%, συνεχίζοντας την ανοδική τους πορεία.

Όσον αφορά στους εξαγωγικούς προορισμούς κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025, σημειώθηκε οριακή μείωση κατά 0,5% στις εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €16.470,5 εκατ., έναντι €16.561,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η πτώση ήταν εντονότερη προς τις Τρίτες Χώρες, όπου οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 11,1% και διαμορφώθηκαν σε €12.001,3 εκατ., έναντι €13.499,4 εκατ. πέρυσι.

Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του συνόλου των εξαγωγών ενισχύθηκε στο 57,8% από 55,1% την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ το μερίδιο των Τρίτων Χωρών περιορίστηκε στο 42,2% από 44,9%. Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές προς την Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 5,2% και ανήλθαν σε €14.633,3 εκατ. έναντι €13.909,7 εκατ., ενώ προς τις Τρίτες Χώρες καταγράφηκε επίσης αύξηση κατά 4,2%, με τις εξαγωγές να διαμορφώνονται σε €7.480,4 εκατ. έναντι €7.178,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 66,2%, ενώ το μερίδιο των Τρίτων Χωρών διαμορφώθηκε στο 33,8%.