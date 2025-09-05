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Θεοχάρης: Η Ελλάδα αναπτύσσεται ως περιφερειακός κόμβος Τεχνητής Νοημοσύνης
Πολιτική
15:11 - 05 Σεπ 2025

Θεοχάρης: Η Ελλάδα αναπτύσσεται ως περιφερειακός κόμβος Τεχνητής Νοημοσύνης

Reporter.gr Newsroom
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Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, συμμετείχε στις εργασίες του 20ου Bled Strategic Forum στη Σλοβενία στις 1 και 2 Σεπτεμβρίου 2025. 

Κατά τη διάρκεια συζήτησης στρογγυλής τραπέζης για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στην οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε περιφερειακό κόμβο ΤΝ, υπογραμμίζοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας όπως η στρατηγική θέση, η οικονομική σταθερότητα, το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και το αναπτυσσόμενο οικοσύστημα καινοτομίας.

Ανέφερε, επίσης, ότι η Ελλάδα είναι μία από τις 13 χώρες της ΕΕ που επελέγησαν για τη δημιουργία εργοστασίων ΤΝ, με το ελληνικό εργοστάσιο Pharos στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου να επικεντρώνεται σε θέματα υγείας, γλώσσας, πολιτισμού και βιώσιμης ανάπτυξης.

Στη συζήτηση για τις προοπτικές και τους κινδύνους της ΤΝ, επεσήμανε την ανάγκη ύπαρξης ρυθμιστικού πλαισίου και συνεργασίας μεταξύ φορέων. Τόνισε ότι η ισορροπημένη προσέγγιση, βασισμένη σε διαφάνεια, λογοδοσία και ισχυρή διακυβέρνηση, επιτρέπει την υπεύθυνη καινοτομία χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο η δημόσια ασφάλεια ή τα ατομικά δικαιώματα. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act) αποτελεί κρίσιμο σημείο για την ΕΕ, και η Ελλάδα έχει δεσμευτεί στην πλήρη εφαρμογή του. Τέλος, τόνισε ότι η χώρα προχωρά στην ψηφιακή εποχή, διασφαλίζοντας παράλληλα τα θεμελιώδη δικαιώματα, το κράτος δικαίου και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Επαφές Θεοχάρη για ενίσχυση εμπορίου και επενδύσεων

Στο περιθώριο του φόρουμ, ο κ. Θεοχάρης πραγματοποίησε επαφές για την ενίσχυση διμερών σχέσεων και οικονομικών συνεργασιών. Με την υφυπουργό Εξωτερικών της Σλοβενίας, Neva Grašič, συζήτησε τις εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών και τις δυνατότητες διεύρυνσης της συνεργασίας σε τομείς όπως ενέργεια, διασυνδεσιμότητα, ψηφιοποίηση και αγροτοδιατροφή.

Στη συνάντηση με τη Διευθύνουσα Σύμβουλο του SPIRIT Slovenia, Zajec Balažič, αναφέρθηκε στην επιτυχημένη συνεργασία με την Enterprise Greece για προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων, καθώς και στις δυνατότητες αξιοποίησης της ΤΝ για τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας, Martin Bosacki, συζήτησε τις γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις, την ανάγκη συλλογικών δράσεων και τις ευκαιρίες επιχειρηματικής συνεργασίας σε μέταλλα, αγροτικά προϊόντα, αμυντικές τεχνολογίες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και διαχείριση υδάτινων πόρων. Τόνισε, επίσης, τη σημασία της διασυνδεσιμότητας μέσω της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών.

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