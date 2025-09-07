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Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η φωτορεπόρτερ Μαρία Μαρόγιαννη
Ειδήσεις
19:46 - 07 Σεπ 2025

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η φωτορεπόρτερ Μαρία Μαρόγιαννη

Reporter.gr Newsroom
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Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η φωτορεπόρτερ του Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Μαρία Μαρόγιαννη, τα ξημερώματα της Κυριακής (7/9).

Η Μαρία Μαρόγιαννη γεννήθηκε το 1973 και υπήρξε για όλους το χαμογελαστό κορίτσι και η άψογη επαγγελματίας, που νοιαζόταν τόσο για το επάγγελμά της όσο και για όλους τους συναδέλφους της, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Η Μαρία σπούδασε στη σχολή φωτογραφίας ESP. Εργάστηκε ως ενεργή φωτορεπόρτερ για το ΑΠΕ από το 1996 -καλύπτοντας και μεγάλες δημοσιογραφικές αποστολές στο εξωτερικό- μέχρι τις 20 Απριλίου του 2012, ενώ μετά συνέχισε μέχρι και την τελευταία μέρα της ζωής της ως photo-editor στον τομέα φωτορεπορτάζ και βίντεο του πρακτορείου.

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι στο ΑΠΕ - ΜΠΕ εκφράζουν τα συλλυπητήρια τους στους οικείους της.

Το «αντίο» της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος αποχαιρετά με βαθιά οδύνη αποχαιρετά την Μαρία Μαρόγιαννη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Μαρία Μαρόγιαννη έκανε τα πρώτα της βήματα το 1995 στο πρακτορείο Eurokinissi φωτογραφίζοντας τα

πολιτικά και κοινωνικά τεκτενόμενα σε Ελλάδα και εξωτερικό και στη συνέχεια υπήρξε ένα από τα πρώτα μέλη του φωτογραφικού τμήματος του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

«Υπήρξε δίπλα μας στους δρόμους, στις πολιτικές συναντήσεις, στην ειδησεογραφία, με το ήθος, την ευαισθησία και την αγάπη της για το φωτορεπορτάζ να την ξεχωρίζει. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια τους οικείους και τους συναδέλφους της», αναφέρει η ανακοίνωση.

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