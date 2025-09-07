Τσίπρας για εξαγγελίες Μητσοτάκη: Μοναδικός στόχος η ψηφοθηρία

Αναλυτικά η ανάρτησή του στο Facebook:
«Θα επιστρέψει, δηλαδή, ένα μέρος από το τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα, που στο πρώτο επτάμηνο άγγιξε τα 8 δισ.
Ενώ για το 2024 ήταν 6,4 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο.
Και κύρια πηγή της μεγάλης και συστηματικής αυτής υπέρβασης, αποτελούν τόσο οι έμμεσοι φόροι όσο και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων – φόροι που κατά κανόνα επιβαρύνουν δυσανάλογα τα ευάλωτα και μεσαία εισοδηματικά στρώματα.
Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία. Έχω ωστόσο την αίσθηση ότι, αυτήν τη φορά, ο στόχος δε θα επιτευχθεί».