Τσίπρας για εξαγγελίες Μητσοτάκη: Μοναδικός στόχος η ψηφοθηρία

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Με μία αποστροφή από την ομιλία του στο συνέδριο του Economist σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ, επιβεβαιώνοντας εκ νέου τους σχεδιασμούς του για επιστροφή στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης με τη συγκρότηση νέου πολιτικού φορέα να φαίνεται ολοένα πιο πιθανή.

Αναλυτικά η ανάρτησή του στο Facebook:

«Θα επιστρέψει, δηλαδή, ένα μέρος από το τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα, που στο πρώτο επτάμηνο άγγιξε τα 8 δισ.

Ενώ για το 2024 ήταν 6,4 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο.

Και κύρια πηγή της μεγάλης και συστηματικής αυτής υπέρβασης, αποτελούν τόσο οι έμμεσοι φόροι όσο και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων – φόροι που κατά κανόνα επιβαρύνουν δυσανάλογα τα ευάλωτα και μεσαία εισοδηματικά στρώματα.

Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία. Έχω ωστόσο την αίσθηση ότι, αυτήν τη φορά, ο στόχος δε θα επιτευχθεί».