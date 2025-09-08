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Η Interamerican επαναπροσδιόρισε το επιχειρηματικό της μοντέλο, εντάσσοντας στρατηγικά τα κριτήρια ESG
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
12:17 - 08 Σεπ 2025

Η Interamerican επαναπροσδιόρισε το επιχειρηματικό της μοντέλο, εντάσσοντας στρατηγικά τα κριτήρια ESG

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος Interamerican, μέσω της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2024, παρουσίασε την πρόοδο και τα κύρια επιτεύγματα μιας χρονιάς στην οποία η εταιρεία επαναπροσδιόρισε το επιχειρηματικό της μοντέλο, εντάσσοντας στρατηγικά τα κριτήρια ESG.

Σημαντικό ορόσημο για το 2024 αποτέλεσε η ανάπτυξη του πρώτου Πλαισίου Βιώσιμης Ασφάλισης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, το οποίο διασφαλίζει τη συστηματική ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση) στον σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών, προωθώντας υπεύθυνες καινοτομίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις.

Πολιτικές και πλαίσια ευθυγραμμισμένα με τα κριτήρια ESG έχουν ενσωματωθεί σε βασικούς τομείς λειτουργίας της Interamerican:

  • Ανάληψη κινδύνων: η αξιολόγηση περιλαμβάνει πλέον παραμέτρους βιωσιμότητας.
  • Εφοδιαστική αλυσίδα: οι συνεργασίες προάγουν υπεύθυνες πρακτικές.
  • Ανθρώπινο δυναμικό: οι αρχές της διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης αποτελούν θεμέλιο για ένα δίκαιο και καινοτόμο εργασιακό περιβάλλον.

Αυτή η οριζόντια προσέγγιση αντικατοπτρίζει τη βαθύτερη φιλοδοξία του οργανισμού να ενσωματώσει αρχές βιωσιμότητας στο DNA της εταιρείας, διασφαλίζοντας ότι κάθε απόφαση αποδίδει μακροπρόθεσμη αξία, ενισχύει την ανθεκτικότητα και δημιουργεί θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Η πρόοδος αυτής της νέας επιχειρηματικής στρατηγικής αναγνωρίστηκε με τη διάκριση Silver Medal και την κατάταξη της Interamerican στο κορυφαίο 15% παγκοσμίως μεταξύ των εταιρειών που αξιολογήθηκαν από το διεθνούς κύρους οργανισμό EcoVadis, ο οποίος μετρά τις επιδόσεις και τη διαφάνεια των εταιρειών σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Χρύσα Ελευθερίου, Sustainability Leader του Ομίλου, ανέφερε σχετικά: «Η 13η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης παρουσιάζει την πρόοδο και τις δράσεις μας για μια χρονιά ορόσημο για τη βιωσιμότητα στην Interamerican. Το 2024 επαναπροσδιορίσαμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο, ενσωματώνοντας στρατηγικά τα κριτήρια ESG και διαμορφώνοντας το μέλλον της ασφάλισης με βιώσιμο τρόπο».

Τελευταία τροποποίηση στις 08/09/2025 - 12:18
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