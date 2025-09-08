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Κρεμλίνο: Καμία κύρωση δεν θα μας αναγκάσει να «αλλάξουμε πορεία» στην Ουκρανία
Ειδήσεις
12:32 - 08 Σεπ 2025

Κρεμλίνο: Καμία κύρωση δεν θα μας αναγκάσει να «αλλάξουμε πορεία» στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Το Κρεμλίνο δήλωσε τη Δευτέρα (8/9) ότι καμία κύρωση δεν θα μπορέσει να αναγκάσει τη Ρωσία να αλλάξει πορεία όσον αφορά στην Ουκρανία, λίγες ώρες αφότου τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσαν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων κυρώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η Δύση έχει επιβάλει χιλιάδες διαφορετικές κυρώσεις στη Ρωσία για τον πόλεμο του 2022 στην Ουκρανία και την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, σε μια προσπάθεια να βυθίσει την οικονομία της Ρωσίας, αξίας 2,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και να υπονομεύσει την υποστήριξη προς το Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Πούτιν δηλώνει ότι η ρωσική οικονομία, η οποία έχει αναπτυχθεί ταχύτερα από τις χώρες του G7 και έχει διαψεύσει τις προβλέψεις της Δύσης για κατάρρευση, έχει αντέξει καλά και έχει διατάξει τις επιχειρήσεις και τους αξιωματούχους να αψηφήσουν τις κυρώσεις με κάθε δυνατό τρόπο.

«Καμία κύρωση δεν θα μπορέσει να αναγκάσει τη Ρωσική Ομοσπονδία να αλλάξει τη σταθερή θέση για την οποία έχει επανειλημμένα μιλήσει ο Πρόεδρός μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή (7/9) ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε μια δεύτερη φάση κυρώσεων κατά της Ρωσίας, η πιο σαφής δήλωση που έχει κάνει μέχρι στιγμής ότι είναι έτοιμος να εντείνει τις κυρώσεις κατά της Μόσχας ή των αγοραστών πετρελαίου της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Η προετοιμασία νέων κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας συντονίζεται στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ, Αντόνιο Κόστα.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ευρώπη και η Ουκρανία κάνουν ό,τι μπορούν για να προσελκύσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στην τροχιά τους. Ακόμη, ανέφερε ότι το Κρεμλίνο προτιμά να επιλύσει τη σύγκρουση με διπλωματικά μέσα, αλλά αν αυτό είναι αδύνατο, τότε θα συνεχιστεί αυτό που ο Πούτιν αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

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