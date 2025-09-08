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Τα δικαιώματα των καταναλωτών στην μίσθωση ακινήτων
Ακίνητα
12:32 - 08 Σεπ 2025

Τα δικαιώματα των καταναλωτών στην μίσθωση ακινήτων

Reporter.gr Newsroom
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Κάθε Αύγουστο και Σεπτέμβριο, χιλιάδες γονείς σε όλη την Ελλάδα ξεκινούν την αναζήτηση φοιτητικής στέγης για τα παιδιά τους που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Η επιλογή του κατάλληλου καταλύματος είναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή μετάβαση των φοιτητών στην ανεξάρτητη ζωή και τις σπουδές τους. 

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας ενημερώνει τους γονείς και τους νέους φοιτητές για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους κατά τη σύναψη μισθωτηρίων:

- Η ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης είναι από τον νόμο τριετής (3ετής) αν δε στο μισθωτήριο συμβόλαιο έχει συμφωνηθεί συντομότερη διάρκεια, υπερισχύει η 3ετία που ορίζει ο νόμος. Μετά το πέρας της 3ετίας, η διάρκεια της μίσθωσης μπορεί να παραταθεί για οποιαδήποτε διάρκεια συμφωνήσουν τα μέρη καθώς δεν ισχύει πλέον περιορισμός της 3ετίας. Εάν δεν υπάρξει ρητή, έγγραφη συμφωνία των μερών για παράταση της διάρκειας μετά τη λήξη της, η μίσθωση καθίσταται αορίστου χρόνου, οπότε κάθε μέρος μπορεί να την καταγγείλει αζημίως. Έτσι, μπορεί ο μισθωτής να αποχωρήσει χωρίς να μπορεί ο ιδιοκτήτης να αντιδράσει, αλλά και ο ιδιοκτήτης να απαιτήσει από το μισθωτή να αποχωρήσει, και σε περίπτωση που αρνείται, να επιτύχει δικαστικά την έξωσή του.

- Η σύμβαση μίσθωσης συνίσταται, χωρίς όμως να είναι εκ του νόμου υποχρεωτικό, να γίνεται εγγράφως με την κατάρτιση ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (εκμισθωτή και μισθωτή). Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατάρτιση της μίσθωσης, ο εκμισθωτής υποχρεούται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη ή την τροποποίηση της μίσθωσης να υποβάλλει ηλεκτρονικά με χρήση κωδικών TAXISNET «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ. Επισημαίνεται ότι, η ηλεκτρονική δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης υποβάλλεται αποκλειστικά για φορολογικούς λόγους και σε καμία περίπτωση δεν έχει αντικαταστήσει τη σύνταξη του έγγραφου ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

- Στο μισθωτήριο συμβόλαιο, πρέπει να αναγράφεται πάντοτε: 1) το συμφωνούμενο μίσθωμα και τυχόν αύξηση, 2) η διάρκεια της μίσθωσης, 3) η χρήση για την οποία προορίζεται το ακίνητο (κατοικία, επαγγελματική στέγη κλπ), 4) η εγγύηση που τυχόν κατέβαλε ο μισθωτής στον εκμισθωτή (συνήθως 1-2 μηνιαία μισθώματα), η οποία επιστρέφεται στο μισθωτή, όταν λήξει ή λυθεί με άλλο τρόπο η μίσθωση, 5) αναφορά τυχόν άλλων όρων που επιθυμούν τα μέρη (π.χ. δικαίωμα ή όχι υπεκμίσθωσης, επισκευές που τυχόν απαιτηθούν και ποιος θα επωμίζεται το κόστος αυτών κλπ)

- Για τη σύναψη νέων μισθώσεων, όχι για τροποποίηση ήδη υφιστάμενων, είναι υποχρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας στηρίζει τους γονείς και τους φοιτητές σε κάθε βήμα της διαδικασίας αναζήτησης και μίσθωσης φοιτητικής στέγης.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, υποβάλλοντας ερωτήματα, αναφορές ή καταγγελίες στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

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