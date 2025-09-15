Χαρδαλιάς: Στρατηγικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη της Αττικής ως διεθνή τουριστικό προορισμό

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, συναντήθηκε τη Δευτέρα (15/9) με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), παρουσία του Προέδρου της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.», Δημήτρη Φραγκάκη. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις στρατηγικές δράσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και την ενίσχυση της διεθνούς ελκυστικότητας της Αττικής ως τουριστικού προορισμού.

Ο κ. Χαρδαλιάς παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες της Περιφέρειας, οι οποίες περιλαμβάνουν:

την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου περιφερειακού σχεδίου τουριστικής προβολής,

τη σύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την καθημερινότητα των πολιτών,

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού μέσω βιώσιμων υποδομών και ποιοτικών υπηρεσιών.

Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι η Αττική διαθέτει μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, που της επιτρέπουν να πρωταγωνιστεί διεθνώς όχι μόνο ως city break προορισμός, αλλά και ως Μητροπολιτική Περιφέρεια που προσφέρει εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Χαρδαλιάς δήλωσε: «Ο τουρισμός αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης και εξωστρέφειας για την Αττική, την πρωτεύουσα Περιφέρεια της χώρας μας. Με στρατηγικό σχεδιασμό, ουσιαστικές συνεργασίες και στοχευμένες δράσεις, μπορούμε να ενισχύσουμε την ταυτότητα του προορισμού μας και να προσφέρουμε στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία, αντάξια της ιστορίας, του πολιτισμού και της φυσικής μας κληρονομιάς. Σε συνεργασία με τον αναπτυξιακό οργανισμό της Περιφέρειας, τη «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», τον ΣΕΤΕ και όλους τους αρμόδιους φορείς, προχωράμε με σχέδιο, ώστε η Μητροπολιτική Αττική μας να πρωταγωνιστήσει διεθνώς ως προορισμός υψηλής ποιότητας και βιωσιμότητας, για όλους και όλες, όλες τις εποχές του χρόνου».

Ο Περιφερειάρχης επισήμανε, επίσης, ότι η Αττική είναι η πρώτη ελληνική Περιφέρεια που δημιούργησε Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO) με την επωνυμία «The Greater Athens Region», ο οποίος λειτουργεί ως σύγχρονο εργαλείο για την ολιστική διαχείριση και την προβολή του τουριστικού προϊόντος σε όλο το Λεκανοπέδιο διεθνώς.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύνδεση του πολιτιστικού αποθέματος της Αττικής, αρχαίου και σύγχρονου, με τον τουρισμό ως μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης. Ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ως παράδειγμα την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) ύψους 40 εκατ. ευρώ με το Υπουργείο Πολιτισμού, μέσω της οποίας προωθείται η αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών πολιτισμού, η προστασία και ανάδειξη μνημείων, η ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και η επέκταση πολιτιστικών δράσεων σε όλη την Αττική.