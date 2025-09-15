ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χαρδαλιάς: Στρατηγικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη της Αττικής ως διεθνή τουριστικό προορισμό
Αυτοδιοίκηση
16:16 - 15 Σεπ 2025

Χαρδαλιάς: Στρατηγικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη της Αττικής ως διεθνή τουριστικό προορισμό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, συναντήθηκε τη Δευτέρα (15/9) με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), παρουσία του Προέδρου της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.», Δημήτρη Φραγκάκη. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις στρατηγικές δράσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και την ενίσχυση της διεθνούς ελκυστικότητας της Αττικής ως τουριστικού προορισμού.

Ο κ. Χαρδαλιάς παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες της Περιφέρειας, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου περιφερειακού σχεδίου τουριστικής προβολής,
  • τη σύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την καθημερινότητα των πολιτών,
  • την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού μέσω βιώσιμων υποδομών και ποιοτικών υπηρεσιών.

Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι η Αττική διαθέτει μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, που της επιτρέπουν να πρωταγωνιστεί διεθνώς όχι μόνο ως city break προορισμός, αλλά και ως Μητροπολιτική Περιφέρεια που προσφέρει εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Χαρδαλιάς δήλωσε: «Ο τουρισμός αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης και εξωστρέφειας για την Αττική, την πρωτεύουσα Περιφέρεια της χώρας μας. Με στρατηγικό σχεδιασμό, ουσιαστικές συνεργασίες και στοχευμένες δράσεις, μπορούμε να ενισχύσουμε την ταυτότητα του προορισμού μας και να προσφέρουμε στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία, αντάξια της ιστορίας, του πολιτισμού και της φυσικής μας κληρονομιάς. Σε συνεργασία με τον αναπτυξιακό οργανισμό της Περιφέρειας, τη «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», τον ΣΕΤΕ και όλους τους αρμόδιους φορείς, προχωράμε με σχέδιο, ώστε η Μητροπολιτική Αττική μας να πρωταγωνιστήσει διεθνώς ως προορισμός υψηλής ποιότητας και βιωσιμότητας, για όλους και όλες, όλες τις εποχές του χρόνου».

Ο Περιφερειάρχης επισήμανε, επίσης, ότι η Αττική είναι η πρώτη ελληνική Περιφέρεια που δημιούργησε Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO) με την επωνυμία «The Greater Athens Region», ο οποίος λειτουργεί ως σύγχρονο εργαλείο για την ολιστική διαχείριση και την προβολή του τουριστικού προϊόντος σε όλο το Λεκανοπέδιο διεθνώς.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύνδεση του πολιτιστικού αποθέματος της Αττικής, αρχαίου και σύγχρονου, με τον τουρισμό ως μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης. Ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ως παράδειγμα την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) ύψους 40 εκατ. ευρώ με το Υπουργείο Πολιτισμού, μέσω της οποίας προωθείται η αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών πολιτισμού, η προστασία και ανάδειξη μνημείων, η ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και η επέκταση πολιτιστικών δράσεων σε όλη την Αττική.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2025 - 16:26
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σκρέκας: Όχι παροχές χωρίς αντίκρισμα – Δημοσιονομική υπευθυνότητα και στήριξη με βάση την παραγωγή
Πολιτική

Σκρέκας: Όχι παροχές χωρίς αντίκρισμα – Δημοσιονομική υπευθυνότητα και στήριξη με βάση την παραγωγή

Τραμπ: Πιο «αποτελεσματικές» οι εξαμηνιαίες εκθέσεις για τα εταιρικά κέρδη
Ειδήσεις

Τραμπ: Πιο «αποτελεσματικές» οι εξαμηνιαίες εκθέσεις για τα εταιρικά κέρδη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κοινό Πρόγραμμα Υπουργείου Τουρισμού και ΣΕΤΕ για την ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Κοινό Πρόγραμμα Υπουργείου Τουρισμού και ΣΕΤΕ για την ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Τουρισμός: Η «πράσινη» συμμαχία με «σημαία» το Οροπέδιο Λασιθίου για την αναγεννητική γεωργία
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρισμός: Η «πράσινη» συμμαχία με «σημαία» το Οροπέδιο Λασιθίου για την αναγεννητική γεωργία

Ξενοδοχεία Ηλέκτρα: Ιστορικές επιδόσεις το 2025, θετικές προοπτικές και για το 2026
Επιχειρήσεις

Ξενοδοχεία Ηλέκτρα: Ιστορικές επιδόσεις το 2025, θετικές προοπτικές και για το 2026

Η Ελλάδα αναδεικνύεται στον κορυφαίο ευρωπαϊκό προορισμό για θεσμικές επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η Ελλάδα αναδεικνύεται στον κορυφαίο ευρωπαϊκό προορισμό για θεσμικές επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/07/2026 - 00:56

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν - Άμεση άνοδος 5% για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:45

Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 23:30

Ισχυρές πιέσεις στη Wall Street: Βουτιά στον Nasdaq από το sell-off στα chips

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:20

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:05

Πανελλαδικές: ΕΔΕ για τις καταγγελίες στη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ – «Θα αποδοθούν ευθύνες»

Πολιτική
07/07/2026 - 22:55

Αναθεώρηση Συντάγματος: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τον δικαστικό έλεγχο των κομμάτων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 22:40

Η Δανία απαντά, εκ νέου, στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 22:30

Προοδευτική: Πώς τοποθετείται σε δημοσιεύματα για διάθεση κεφαλαίων και για το fund LDA Capital

Magazino
07/07/2026 - 22:30

Σύμπλεγμα της Ηλέκτρας: Τι είναι και πώς επηρεάζει τα κορίτσια

Οικονομία
07/07/2026 - 22:20

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:59

Κογκρέσο κατά επανένταξης της Τουρκίας στα F-35: «Οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ»

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:45

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:32

Λεπέν μετά την καταδίκη της: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:30

ΔΟΕ: «Πράσινο φως» για την επιστροφή της Ρωσίας στην «ολυμπιακή οικογένεια»

Υγεία
07/07/2026 - 21:30

Η δύναμη πίσω από τις συνήθειες ή πριν αλλάξεις μια συνήθεια κατάλαβέ την

Πολιτική
07/07/2026 - 20:59

Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Πραγματοποιήθηκε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 20:45

ΝΑΤΟ: Πέντε χώρες – και η Ελλάδα- πιάνουν από φέτος τον στόχο του 3,5% για την άμυνα

Πολιτική
07/07/2026 - 20:30

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:50

Συναγερμός στο Μανχάταν: Σοβαρή στατική βλάβη σε ουρανοξύστη 38 ορόφων – Στα πρόθυρα κατάρρευσης

Ναυτιλία
07/07/2026 - 19:45

Λιμένας Κέρκυρας: Εγκαινιάστηκε ο νέος επιβατικός σταθμός του λιμένα Γαΐου στους Παξούς

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 19:36

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε κλοιό πιέσεων οι αγορές εν αναμονή της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:25

Εννέα χώρες ιδρύουν την Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας (DSRB): Συμμετέχει η Ελλάδα - Ποια τα οφέλη

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 19:03

Μεγάλο deal για την QnR: Αποκτά το 51% της E-XIM IT και επενδύει δυναμικά στο ServiceNow

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 18:43

Lamda Development: Ενοποιημένες πωλήσεις στα €143 εκατ. - Αύξηση 35% από το πρώτο τρίμηνο του 2025

Πολιτική
07/07/2026 - 18:38

Βολές ΕΛΑΣ σε Μητσοτάκη: Καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία 

Ειδήσεις
07/07/2026 - 18:35

Βρετανία: Επένδυση $254 εκατ. σε πυραύλους βεληνεκούς 500 χλμ. – Ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύς του ΝΑΤΟ

Πολιτική
07/07/2026 - 18:24

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ύδατα – Ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ από τον Παπασταύρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/07/2026 - 18:19

Παπασταύρου: Αξιοποιούμε με σχέδιο και υπευθυνότητα όλους τους φυσικούς μας πόρους, με σεβασμό στο περιβάλλον

Πολιτική
07/07/2026 - 18:17

Αδειάζει το κόμμα Κασσελάκη: Εκτός και η Γιώτα Πούλου

Αναλύσεις
07/07/2026 - 18:16

Metlen: Κατηγορηματική διάψευση των φημών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ