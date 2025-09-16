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Δύο διαδοχικές διασώσεις 109 μεταναστών νότια της Γαύδου
Ειδήσεις
08:28 - 16 Σεπ 2025

Δύο διαδοχικές διασώσεις 109 μεταναστών νότια της Γαύδου

Reporter.gr Newsroom
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Μέσα σε λίγες ώρες, πραγματοποιήθηκαν δύο επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με συνολικά 109 μετανάστες να εντοπίζονται και να διασώζονται.

Όπως έγινε γνωστό, τα ξημερώματα, πλωτό μέσο της FRONTEX εντόπισε λέμβο με 69 άτομα, τα οποία διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Λίγες ώρες νωρίτερα, αργά το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, είχε προηγηθεί άλλη επιχείρηση. Πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης, που έπλεε κοντά στην περιοχή, εντόπισε λέμβο με 40 αλλοδαπούς, περίπου 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Και σε αυτή την περίπτωση, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων, με τον συντονισμό να ανήκει και πάλι στο ΕΚΣΕΔ.

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