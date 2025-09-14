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Αυξάνονται οι ροές: Περισσότεροι από 500 μετανάστες στην Γαύδο σε ένα 24ωρο
Ειδήσεις
12:33 - 14 Σεπ 2025

Αυξάνονται οι ροές: Περισσότεροι από 500 μετανάστες στην Γαύδο σε ένα 24ωρο

Reporter.gr Newsroom
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Στους 550 ανέρχονται οι μετανάστες που αποβιβάστηκαν μέσα σ’ ένα 24ωρο από τη Λιβύη στη Γαύδο. Μαζί με τους ανθρώπους που ήδη βρίσκονται στην Αγυιά, ο αριθμός αγγίζει πλέον τους 1.111, γεγονός που έχει κινητοποιήσει τις τοπικές Αρχές, που αναζητούν άμεσο τρόπο μετακίνησης ικανού αριθμού προσφύγων σε κλειστές δομές της ενδοχώρας.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, λόγω των καιρικών συνθηκών, δεν πραγματοποιείται η γραμμή Γαύδος – Παλαιόχωρα. Έτσι, είναι πολύ πιθανό να αρχίσει η σταδιακή μεταφορά των μεταναστών με το πλοίο που εκτελεί το δρομολόγιο Γαύδος – Χώρα Σφακίων, μόλις εξασφαλιστεί ο αναγκαίος αριθμός λεωφορείων για τη μεταφορά τους στον χώρο της Αγυιάς.

Την ίδια ώρα καταβάλλεται προσπάθεια από το υπουργείο Μετανάστευσης προκειμένου να φύγουν οι πρώτοι από τους κρατούμενους τη Δευτέρα τμηματικά προς κλειστές δομές, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κατάσταση.

Χθες το βράδυ το κλίμα ήταν τεταμένο. Υπήρξαν επεισόδια από τους μετανάστες, οι οποίοι είναι πολλές μέρες στην κλειστή δομή και είναι σε κατάσταση μόνιμου άγχους και εκνευρισμού.

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