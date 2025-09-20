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Ευλογιά προβάτων: Νέο ύποπτο κρούσμα στη Σαμοθράκη
Ειδήσεις
19:40 - 20 Σεπ 2025

Ευλογιά προβάτων: Νέο ύποπτο κρούσμα στη Σαμοθράκη

Reporter.gr Newsroom
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Μεγάλο είναι το πλήγμα που έχει καταφέρει η ευλογιά των αιγοπροβάτων στην κτηνοτροφία πολλών περιοχών της Ελλάδας, καθώς ήδη περισσότερα από 300.000 ζώα έχουν θανατωθεί, γεγονός που προβληματίζει τους κτηνοτρόφους οι οποίοι βλέπουν το μέλλον του κλάδου δυσοίωνο.

Μεταξύ των περιοχών που δοκιμάζονται τους τελευταίους μήνες είναι και η Σαμοθράκη. Όπως μετέδωσε το δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤnews, το πρωί του Σαββάτου (20/9) εντοπίστηκε στο χωριό Μαρκυλιές ένα ακόμα ύποπτο κρούσμα σε εκτροφή τριακοσίων ζώων.

Αν τα δείγματα που θα λάβουν τη Δευτέρα (22/9) οι κτηνοτρόφοι βγουν θετικά στη νόσο της ευλογιάς, θα πρέπει να θανατωθούν όλα τα ζώα, γεγονός που θα ανεβάσει τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν στο νησί της Σαμοθράκης σε 3.500, ενώ συνολικά 17 εκτροφές έχουν πάθει ζημιά.

Οι κτηνοτρόφοι της περιοχής είναι αναστατωμένοι και φοβούνται για το μέλλον τους καθώς το 50% της οικονομίας του νησιού εξαρτάται από την κτηνοτροφία.

Σημειώνεται, δε, ότι στον νομό Τρικάλων η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη, καθώς μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεό 5.500 ζώα.

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