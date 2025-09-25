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Πένθος στον ελληνικό αθλητισμό – Έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Καπνίδης
Ειδήσεις
11:43 - 25 Σεπ 2025

Πένθος στον ελληνικό αθλητισμό – Έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Καπνίδης

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Στο πένθος βυθίστηκε την Πέμπτη (25/9) ο ελληνικός αθλητισμός, με το θάνατο του Θανάση Καπνίδη, ενός ανθρώπου που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της ενόργανης γυμναστικής στη χώρα μας. Ο σπουδαίος προπονητής και πρωτοπόρος στον αγώνα για την ίδρυση της ανεξάρτητης Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας έφυγε αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη κληρονομιά.

Ο Θανάσης Καπνίδης υπήρξε καθοριστική μορφή στην ιστορία της ελληνικής γυμναστικής. Υπό την καθοδήγησή του, ο Ιωάννης Μελισσανίδης κατέκτησε τα πρώτα μετάλλια για την Ελλάδα σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, φτάνοντας στην κορυφή με το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ατλάντα το 1996 — ένα ορόσημο που καθιέρωσε την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη του αθλήματος.

Παράλληλα, υπήρξε ο μέντορας του Δημοσθένη Ταμπάκου στα πρώτα βήματα της καριέρας του και αργότερα διετέλεσε εθνικός τεχνικός στην ενόργανη ανδρών και γυναικών (1997–2000). Ως πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής ενόργανης ανδρών συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της νέας γενιάς γυμναστών.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η δράση του στα οργανωτικά δρώμενα του αθλήματος. Πρωτοστάτησε στη δημιουργία της ανεξάρτητης Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας τη δεκαετία του ’90 και στήριξε την προσπάθεια ανανέωσης της Ομοσπονδίας το 2007, δίπλα στο Θανάση Βασιλειάδη. Υπηρέτησε, επίσης, ως πρόεδρος της Α.Ε.Σ. Γυμναστικής Βορείου Ελλάδος (2006–2007) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Γ.Ο. έως το 2012, φτάνοντας στη θέση του Α’ αντιπροέδρου.

Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στο χώρο του αθλητισμού. Η κληρονομιά του όμως θα παραμείνει ζωντανή μέσα από τις επιτυχίες που ενέπνευσε και τις βάσεις που έθεσε για το μέλλον της ελληνικής γυμναστικής.

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