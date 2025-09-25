Νέος Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕΔΙΚ ο Αθανάσιος Μπίκας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Growthfund ανακοίνωσε την τοποθέτηση του Δρ. Αθανασίου Τ. Μπίκα ως νέου Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΕΔΙΚ Α.Ε. Ο κ. Μπίκας διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας σε ηγετικές θέσεις μεγάλων διεθνών οργανισμών, με εξειδίκευση στη στρατηγική ανάπτυξη, χρηματοοικονομική διαχείριση και επιχειρησιακή λειτουργία.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΔΙΚ διαμορφώθηκε ως εξής:

Βασίλειος Νανόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αθανάσιος Μπίκας, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Κυριακή – Γεωργία Αβαρλή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Βασίλειος Αλεβιζάκος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Βαλέττας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτριος Βέργαδος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ελευθερία Πατεράκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η Διοίκηση του Υπερταμείου εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τον απερχόμενο κ. Βασίλη Ανδρικόπουλο για την πολυετή και σημαντική προσφορά του και καλωσόρισε τον κ. Μπίκα, επισημαίνοντας ότι η διεθνής εμπειρία και η στρατηγική του επάρκεια αποτελούν εγγύηση για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του ρόλου της εταιρείας.

Σύντομο Βιογραφικό Δρ. Αθανάσιου Τ. Μπίκα:

Ο Δρ. Αθανάσιος Τ. Μπίκας, κάτοχος διδακτορικού στην Μηχανολογία από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών (2000), διαθέτει πάνω από 20 χρόνια ηγετικής εμπειρίας σε βιομηχανικές υπηρεσίες, ανελκυστήρες και επιχειρησιακή διαχείριση στην Ευρώπη και την Αφρική. Ο τελευταίος του ρόλος ήταν Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος/COO στην Muehlhan Industrial Services (από 06/2024), επιβλέποντας έσοδα 60 εκατ. ευρώ και 800 εργαζόμενους στην Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Λας Πάλμας και Ολλανδία, με τομείς όπως ναυτιλία, μόνωση, σκαλωσιές και πυροπροστασία. Πρώην Διευθύνων Σύμβουλος στην Valsamidis SA (2019–2024), εισήγαγε ανελκυστήρες Hyundai στην Ελλάδα.

Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος στην Otis Africa (2018–2019) με 140 εκατ. δολάρια έσοδα σε 28 χώρες, στην Otis Δυτικών Βαλκανίων (2016–2018) και Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος στην Otis Ελλάδας & Κύπρου (2011–2018), αυξάνοντας τα έσοδα στα 32 εκατ. δολάρια. Έχει υπηρετήσει ως Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ανελκυστήρων (PETAK), Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Διευθυνόντων Συμβούλων (EASE) και Μέλος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Επιχειρήσεων (SEV). Ενίσχυσε τις δεξιότητές του με σπουδές στο Stanford GSB LEAD Program (2022–2023) και το Darden Business School Executive MBA (2009). Κατέχει δεξιότητες στρατηγικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης και ανάπτυξης επιχειρήσεων. Μιλάει άπταιστα Ελληνικά και Αγγλικά.