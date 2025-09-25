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Λατινοπούλου για Μεταναστευτικό: «Κάλεσμα» για δημιουργία κλειστών κέντρων σε Γυάρο και Μακρόνησο
Πολιτική
11:35 - 25 Σεπ 2025

Λατινοπούλου για Μεταναστευτικό: «Κάλεσμα» για δημιουργία κλειστών κέντρων σε Γυάρο και Μακρόνησο

Reporter.gr Newsroom
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Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, επικεφαλής της Φωνής Λογικής υποστήριξε την Πέμπτη (25/9) πώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στην Ελλάδα για το Μεταναστευτικό και κάλεσε την κυβέρνηση για ακόμη πιο ακραία μέτρα με δημιουργία κλειστών κέντρων κράτησης σε… Μακρόνησο και Γυάρο.

Αναλυτικότερα όσα είπε στο MEGA:

Αρχικά η Αφροδίτη Λατινοπούλου αναφέρθηκε στο δημογραφικό και τη βοήθεια που πρέπει να λαμβάνουν οι οικογένειες προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα.

«Δεν είναι μόνο η οικονομική υποστήριξη, που είναι βέβαια σημαντική. Είναι οι βρεφονηπιακοί, τα ολοήμερα σχολεία που πρέπει να γίνει επέκταση ωραρίου, η βοήθεια στο σπίτι, ειδικά για τις μανούλες και τις οικογένειες που δεν έχουν κοντά τους συγγενείς να τους βοηθήσουν», είπε.

Εναντίον κάθε διαλόγου – Ο Ερντογάν είναι σουλτάνος

Αναφερόμενη στη ματαίωση της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις ΗΠΑ, η Αφροδίτη Λατινοπούλου σημείωσε ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός προσπαθεί να παρουσιάσει στους πολίτες ότι επικρατεί φιλικό κλίμα με την Τουρκία.

«Ο Ερντογάν σουλτάνος είναι, ότι θέλει κάνει, όποτε θέλει θα τον δει. Αυτό δεν απαξιώνει πλήρως την εικόνα της χώρας μας; Με την Τουρκία δεν πρέπει να συζητάμε όσο η Τουρκία δεν μπορεί να συζητήσει. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει έναν κατάλογο παράλογων απαιτήσεων, όπως η αναγνώριση του ψευδοκράτους, η αναγνώριση της τουρκικής μειονότητας, θέλει το μισό Αιγαίο, έχει το casus belli. Είμαι κατά κάθε διαλόγου που δεν είναι είναι σε ένα πλαίσιο που δεν μπορεί να γίνει. Είμαστε συνεχώς σε μία κατάσταση του τι θέλει ο μεγάλος σουλτάνος», είπε.

Απαίτηση για κλειστά κέντρα σε Γυάρο και … Μακρόνησο

Όσον αφορά τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, η Αφροδίτη Λατινοπούλου σχολίασε πως η ΝΔ στα 7 χρόνια διακυβέρνησής της έχει παραμείνει στις ανακοινώσεις.

«Ακόμα μας λένε τι θα κάνουνε για το λαθρομεταναστευτικό. Έχουμε έναν Τραμπ που βγαίνει και δείχνει την Ελλάδα ως παράδειγμα προς αποφυγή. Λέει ότι το 55% που βρίσκονται στις φυλακές είναι αλλοδαποί. Ο Τραμπ μας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, λέγοντας πως η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει με ανοιχτά σύνορα. Είναι κίνδυνος, θα τελειώσουμε σαν έθνη».

«Θα ήταν ευχής έργον να έχουμε κλειστά κέντρα σε Γυάρο και Μακρόνησο, κλειστά σύνορα για να μη βουλιάζει η Κρήτη, να συλλαμβάνονται αυτομάτως με το που παραβιάζουν τα σύνορα και να απελαύνονται».

Ιερό δικαίωμα το αίτημα του Πάνου Ρούτσι

Ιερό δικαίωμα χαρακτήρισε η Αφροδίτη Λατινοπούλου το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι διανύει την 11η ημέρα απεργίας πείνας και ζητά την εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

«Είναι λυπηρό να αναγκάζεται ένας πατέρας για να γίνει δεκτό το ιερό δικαίωμα να γίνει εκταφή του παιδιού του για να γνωρίζει κι ο ίδιος εάν ήταν το παιδί του ή όχι. Είναι ιερό δικαίωμα που θα έπρεπε να ικανοποιηθεί από την πρώτη στιγμή».

Παράλληλα, κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για εργαλειοποίηση της τραγωδίας των Τεμπών.

«Έχουμε 57 ζωές που χάθηκαν και από την άλλη τον καθένα να προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί για να πάρει ψήφους στις κάλπες. Έχουν καθαρή τη συνείδησή τους;», είπε.

Γιατί δεν καλούνται ο Φραπές, ο Χασάπης και η Σεμερτζίδου στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ;

«Φωνάζω εδώ και μήνες ότι πρέπει να γίνει προανακριτική, γιατί από τις 02/10 παραγράφονται οι ποινικές ευθύνες για τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν φτάνει που δεν κάνουν προανακριτική και θα υπάρξει παραγραφή, δεν καλούνται ο Χασάπης, ο Φραπές, η Σεμερτζίδου. Γιατί δεν καλούνται αυτοί; Μήπως γνωρίζουν στη ΝΔ όιτ οι συγκεκριμένοι μιλούσαν με υπουργούς και βουλευτές; Εάν δεν κληθούν αυτοί πρώτοι, ποιοι θα κληθούν;», είπε.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2025 - 13:45
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