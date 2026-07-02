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Η ελίτ του ελληνικού αθλητισμού έδωσε ραντεβού στην ξεχωριστή βραδιά της Allwyn - Οι λαμπερές παρουσίες στην εκδήλωση προς τιμήν των 5 μεγαλύτερων αθλητικών ομοσπονδιών
Στελέχη της Allwyn με εκπροσώπους της ΕΟΚ, της ΕΟΠΕ, της ΕΠΟ, της ΚΟΕ και του ΣΕΓΑΣ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18:51 - 02 Ιουλ 2026

Η ελίτ του ελληνικού αθλητισμού έδωσε ραντεβού στην ξεχωριστή βραδιά της Allwyn - Οι λαμπερές παρουσίες στην εκδήλωση προς τιμήν των 5 μεγαλύτερων αθλητικών ομοσπονδιών

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Μία από τις πιο ξεχωριστές συναντήσεις του φετινού καλοκαιριού, με επίκεντρο τον αθλητισμό και τους ανθρώπους του, πραγματοποίησε η Allwyn. Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν εκπρόσωποι των πέντε μεγαλύτερων αθλητικών ομοσπονδιών της χώρας, τις οποίες η Allwyn στηρίζει χορηγικά, Ολυμπιονίκες, αθλητές που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία με το εθνόσημο, καθώς και προσωπικότητες από τον χώρο των media και της showbiz.

Η βραδιά, που είχε παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζίδη, συνδύασε γιορτινή διάθεση, αθλητική ενέργεια και λαμπερές παρουσίες, με κοινό παρονομαστή την αγάπη για τον αθλητισμό.

Με κεντρικό μήνυμα «Πέντε Ομοσπονδίες, ένα κοινό όραμα», η εκδήλωση ανέδειξε τη δύναμη της συνεργασίας και των κοινών αξιών, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τον ουσιαστικό δεσμό της Allwyn με τις εθνικές ομάδες και τους αθλητές. Η εταιρεία, εξάλλου, επενδύει διαχρονικά στην ανάπτυξη και την πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού, αναδεικνύει τους ανθρώπους πίσω από την επιτυχία και δημιουργεί ουσιαστικές συνδέσεις με τους φιλάθλους, μέσα από αυθεντικές εμπειρίες και μοναδικές συγκινήσεις.

Δείτε στιγμιότυπα από τη λαμπερή βραδιά:

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Jan Karas, Γιώργος Καπουτζίδης

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Δημήτρης Σαλπιγγίδης, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, Βασίλης Τοροσίδης

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Γιώργος Πομάσκι, Λάμπρος Παπακώστας, Μάριος Γκιούρδας

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Νάγια Πλάκα, Jan Karas, Χαρά Κοντοχρήστου, Νίκος Γιαννουλίδης, Χάρης Χρυσοχοΐδης, Γιώργος Καπουτζίδης, Αγάπη Γιαννακάκη

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Χρύσπα, Ντορέττα Παπαδημητρίου, Δανάη Λουκάκη
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