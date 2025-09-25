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Σωληνουργεία Κορίνθου: Εγκαίνια για το μεγαλύτερο βιομηχανικό φωτοβολταϊκό στέγης στην Ελλάδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18:38 - 25 Σεπ 2025

Σωληνουργεία Κορίνθου: Εγκαίνια για το μεγαλύτερο βιομηχανικό φωτοβολταϊκό στέγης στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Η Σωληνουργεία Κορίνθου, σε συνεργασία με τη Survey Digital Photovoltaics και την Sirec Energy, ανακοινώνει με υπερηφάνεια την ηλεκτροδότηση του μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού (PV) συστήματος βιομηχανικής στέγης στην Ελλάδα. Ένα έργο ορόσημο που θέτει νέα πρότυπα στη βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας, σύμφωνα με χετική ανακοίνωση.

Το σύστημα ισχύος 7,1 MW εγκαταστάθηκε στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της εταιρείας στη Βιομηχανική Περιοχή Θίσβης και αποτελείται από 12.000 ηλιακά πάνελ, τα οποία αξιοποιούν προηγμένη τεχνολογία Behind-the-Meter για την άμεση τροφοδοσία των παραγωγικών εγκαταστάσεων.

Το έργο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από τη Survey Digital Photovoltaics και χρηματοδοτήθηκε μέσω ενός καινοτόμου σχήματος ESCO από τις εταιρείες Sirec Energy και Survey Digital Photovoltaics σε συνεργασία με την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) - ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΤΟΧΗΣ">Τράπεζα ΠειραιώςΠΕΙΡ -2,75%. Σύμφωνα με τους όρους της 10ετούς μίσθωσης, το σύστημα θα μεταβιβαστεί χωρίς κόστος στη Σωληνουργεία Κορίνθου, εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμα οφέλη τόσο για την εταιρεία όσο και για το περιβάλλον.

Κύρια χαρακτηριστικά του έργου

• Ετήσια παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας 10.000 MWh, που καλύπτει περίπου το 25% των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας του εργοστασίου.

• Μοντέλο άμεσης κατανάλωσης χωρίς έγχυση στο δίκτυο υψηλής τάσης, διασφαλίζοντας πλήρη αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας και λαμβάνοντας υπόψη το ενεργειακό καταναλωτικό προφίλ της παραγωγικής διαδικασίας.

• Εγκατάσταση σε δύο στέγες του εργοστασίου, συνολικής έκτασης σχεδόν 60.000 τ.μ. σε ύψος 10 μέτρων.

• Μείωση εκπομπών CO₂ κατά περίπου 4.000 τόνους ετησίως.

Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη στρατηγική μείωσης των εκπομπών άνθρακα της εταιρείας, υπερβαίνοντας τον στόχο του 2025 για κάλυψη του 80% της κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε συνδυασμό με τη σύμβαση αγοράς ενέργειας από αιολικό πάρκο (PPA), ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη δύναμη των συνεργασιών στην προώθηση της ενεργειακής μετάβασης της Ελλάδας.

«Tο έργο αυτό υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργειακή μετάβαση. Μαζί με τους συνεργάτες μας, είμαστε υπερήφανοι που ολοκληρώσαμε και θέσαμε σε λειτουργία το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό σύστημα βιομηχανικής στέγης στην Ελλάδα, ένα έργο που μειώνει όχι μόνο τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αλλά δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για την εταιρεία», δήλωσε ο Ηλίας Μπεκίρος, Γενικός Διευθυντής της Σωληνουργεία Κορίνθου.

«Είμαι υπερήφανος που η Survey Digital Photovoltaics ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση του μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού συστήματος βιομηχανικής στέγης στην Ελλάδα.», δήλωσε ο Κωστής Δανιηλίδης, CEO της εταιρείας. «Το έργο αυτό δεν είναι απλώς μια τεχνολογική εγκατάσταση, είναι ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς η βιομηχανία μπορεί να συνδυάσει την καινοτομία με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η συνεργασία αυτή αποδεικνύει τη δύναμη των στρατηγικών συμπράξεων στην ενεργειακή μετάβαση. Διότι με τέτοια έργα, ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας, μειώνουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και δημιουργούμε μακροχρόνια αξία για τις επόμενες γενιές

«Η Sirec Energy επενδύει στην πράσινη μετάβαση και πρωτοπορεί στο καινοτόμο χρηματοδοτικό σχήμα ESCO μέσω της Esco Partners. Χαιρετίζουμε τη στρατηγική απόφαση της Σωληνουργεία Κορίνθου να μας εμπιστευθεί στη χρηματοδότηση του έργου», δήλωσε ο Βαγγέλης Μπάρδης, Αντιπρόεδρος της Sirec Energy. «Η επιλογή αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς πρόκειται για έναν οργανισμό με την τεχνική δυνατότητα να αναπτύξει το φωτοβολταϊκό σύστημα και να διαχειριστεί την παραγόμενη ενέργεια αλλά και την οικονομική δυνατότητα να χρηματοδοτήσει την επένδυση αυτόνομα, ο οποίος όμως επέλεξε να προχωρήσει σε συνεργασία μαζί μας και την Survey Digital Photovoltaics, αναγνωρίζοντας την αξία της στρατηγικής σύμπραξης.»

Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2025 - 18:40
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