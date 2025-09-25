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Η Μόσχα διαψεύδει εμπλοκή σε περιστατικά με drones στη Δανία
Ειδήσεις
18:37 - 25 Σεπ 2025

Η Μόσχα διαψεύδει εμπλοκή σε περιστατικά με drones στη Δανία

Reporter.gr Newsroom
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Η ρωσική πρεσβεία στην Κοπεγχάγη απέρριψε σήμερα ως «γελοιότητες» τις εικασίες περί ρωσικής εμπλοκής στα πρόσφατα περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη Δανία. Σε ανακοίνωσή της στο Telegram, η πρεσβεία χαρακτήρισε τα επεισόδια ως «σκηνοθετημένη πρόκληση» και υποστήριξε ότι χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή.

Τα drones άγνωστης προέλευσης πέταξαν πάνω από πολιτικά και στρατιωτικά αεροδρόμια στη Δανία για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα αυτή την εβδομάδα, προκαλώντας αναστάτωση στις πτήσεις και ανησυχία για την ασφάλεια. Ο υπουργός Άμυνας της χώρας εκτίμησε ότι πλέον υπάρχει μια «συστηματική απειλή» που προκαλεί ένας «επαγγελματίας παίκτης».

Το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ, στη βόρεια Δανία, έκλεισε για περίπου τρεις ώρες λόγω της παρουσίας των drones. Το αεροδρόμιο χρησιμοποιείται τόσο για εμπορικές όσο και για στρατιωτικές πτήσεις. Τα υπόλοιπα τρία μεγάλα αεροδρόμια της χώρας δεν έκλεισαν.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Mette Frederiksen, χαρακτήρισε την επίθεση με drones ως «τη σοβαρότερη μέχρι σήμερα επίθεση στις υποδομές της Δανίας». Παράλληλα, οι αρχές της Νορβηγίας έκλεισαν τον εναέριο χώρο του αεροδρομίου του Όσλο για τρεις ώρες, μετά την εμφάνιση ενός drone.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι τα περιστατικά εντάσσονται σε «ένα μοτίβο επίμονων διαμαχών στα σύνορά μας».

Ρωσία: Αβάσιμες οι κατηγορίες

Ο πρέσβης της Ρωσίας στη Δανία τόνισε ότι οι υποψίες για εμπλοκή της χώρας του είναι αβάσιμες, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα όσα είχε δηλώσει νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις δανικές αρχές, ενώ η διεθνής κοινότητα παραμένει σε εγρήγορση για περαιτέρω εξελίξεις στην περιοχή.

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