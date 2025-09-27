Χαρδαλιάς στην έκθεση «IFTM Top Resa 2025»: Στρατηγική για διεθνή τουριστική ανάπτυξη της Αττικής

Στα εγκαίνια του περιπτέρου της Περιφέρειας Αττικής στην κορυφαία διεθνή τουριστική έκθεση «International & French Travel Market – IFTM Top Resa 2025», που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, στο πλαίσιο της στρατηγικής εξωστρέφειας της Περιφέρειας για την ανάδειξη της Αττικής σε προορισμό παγκόσμιας εμβέλειας.

«Η συμμετοχή και φέτος της Αττικής μας, της πρωτεύουσας Περιφέρειας της χώρας μας, στη διεθνή έκθεση Top Resa στο Παρίσι δεν είναι μια τυπική παρουσία. Είναι κομμάτι του ολιστικού μας σχεδίου και της στοχευμένης στρατηγικής μας για μια Αττική εξωστρεφή, ανταγωνιστική και πρωταγωνίστρια στον ευρωπαϊκό και διεθνή τουριστικό χάρτη» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Γιατί ο τουρισμός δεν είναι μόνο οικονομία. Είναι πολιτισμός, ταυτότητα, ευκαιρίες για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Με σχέδιο, συνεργασίες και στοχευμένες δράσεις, επενδύουμε στη δυναμική της Μητροπολιτικής Αττικής μας, ώστε να παραμείνει ένας διεθνής προορισμός πρώτης επιλογής και ταυτόχρονα ένας πυλώνας βιώσιμης ανάπτυξης για όλους τους συμπολίτες μας».

Ο κ. Χαρδαλιάς απηύθυνε παράλληλα ανοικτή πρόσκληση στο γαλλικό κοινό να επισκεφθεί την Αττική και να απολαύσει μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία. Όπως σημείωσε, «τα επίσημα στοιχεία καταγράφουν σαφή αύξηση τόσο στη μέση παραμονή των Γάλλων επισκεπτών στην Αττική, όσο και στη μέση ταξιδιωτική δαπάνη. Το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα, τα κοσμοπολίτικα νησιά μας και το μοναδικό παράλιο μέτωπο, η μεσογειακή γαστρονομία, οι ξεχωριστές ποικιλίες οίνου αλλά και οι φυσικές ομορφιές του αττικού τοπίου αποτελούν πόλο έλξης για τους Γάλλους τουρίστες, σε μια Αττική με πρότυπες εγκαταστάσεις διαμονής και εστίασης, με υπερσύγχρονες υποδομές – μια Αττική που γίνεται μέρα με τη μέρα πιο δυναμική, πιο εξωστρεφής».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο νεοσύστατο Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO), που ιδρύθηκε μέσω της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.», επισημαίνοντας: «Είμαστε η πρώτη Περιφέρεια της χώρας που αποκτά τέτοιον οργανισμό – κι αυτό αποτυπώνει την ισχυρή μας πίστη στις δυνατότητες του τόπου μας».

Το περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής, η οποία συμμετείχε στην Top Resa ως συνεκθέτης στο εθνικό περίπτερο του ΕΟΤ, επισκέφθηκε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία συζήτησε με τον κ. Χαρδαλιά για τις προοπτικές της Αττικής στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη και τη δυναμική συμβολή της στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, ο Περιφερειάρχης είχε σειρά επαφών με κορυφαίους tour operators και διακεκριμένους επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των τουριστικών ροών από τη Γαλλία προς την Αττική, με έμφαση στις δημοφιλείς μορφές θεματικού τουρισμού όλες τις εποχές του χρόνου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Παρίσι, ο Περιφερειάρχης επισκέφθηκε, επίσης, τη γαλλική θερμοκοιτίδα νεοφυούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας Station F, παρουσιάζοντας τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που μπορούν να καταστήσουν την Αττική πρωταγωνίστρια στο καινοτόμο επιχειρείν. «Η Αττική έχει όλες τις προϋποθέσεις να καταστεί φυτώριο έρευνας και καινοτομίας, προσελκύοντας επενδύσεις και συνεργασίες με το εξωτερικό», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Έχουμε τη βούληση και τη γνώση, μέσα από διεθνείς συνέργειες, να κάνουμε την Αττική έναν πραγματικό κόμβο έρευνας και επιχειρηματικότητας, ένα σημείο αναφοράς που θα δίνει ευκαιρίες στους νέους μας και θα κρατά τα ταλέντα μας στον τόπο τους».