Εκπτώσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για μετάβαση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β’ φάσης στην τοποθέτησή τους

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Με κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνονται σημαντικές εκπτώσεις – έως και 50% – στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να μεταβούν στις περιοχές τοποθέτησής τους για την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας και της ουσιαστικής αναγνώρισης του έργου των εκπαιδευτικών, οι οποίοι συμβάλλουν καθοριστικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Attica: 50% στα εισιτήρια εκπαιδευτικών και στα οχήματά τους (Ε.Ι.Χ. και δίκυκλα), 29/09–05/10/2025. Aegean Sea Lines: 50% στα εισιτήρια εκπαιδευτικών και 30% στα οχήματα, από/προς Πειραιά, 26/09–05/10/2025. Fast Ferries: 30% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα οχήματα, 29/09–05/10/2025. Golden Star Ferries: 30% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα οχήματα (Ε.Ι.Χ. και δίκυκλα), κατόπιν διαθεσιμότητας, για τα πλοία SUPERFERRY, ANDROS QUEEN, SUPEREXPRESS στους προορισμούς Άνδρος – Τήνος – Μύκονος – Πάρος, 26/09–05/10/2025. Σκύρος Ναυτική Εταιρεία: 50% στα ατομικά εισιτήρια και στο Ι.Χ., σε μη επιδοτούμενα δρομολόγια, 26/09–05/10/2025. SeaJets: 50% στα εισιτήρια εκπαιδευτικών και στα οχήματά τους, 26/09–05/10/2025.

Σημειώνεται ότι μπορεί να προστεθούν και άλλες ακτοπλοϊκές εταιρείες, οπότε θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση.

Δικαιολογητικά: Απόφαση πρόσληψης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Αστυνομική Ταυτότητα.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ευχαρίστησε τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, καθώς και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α..

Εκπτώσεις σε αεροπορικά εισιτήρια

Ήδη από την Παρασκευή 26/09/2025 έχουν αποσταλεί με sms σε όλους τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της Β΄ φάσης προσωπικοί κωδικοί, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων μέσω της Sky Express. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.