ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εκπτώσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για μετάβαση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β’ φάσης στην τοποθέτησή τους
Ειδήσεις
15:58 - 30 Σεπ 2025

Εκπτώσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για μετάβαση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β’ φάσης στην τοποθέτησή τους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνονται σημαντικές εκπτώσεις – έως και 50% – στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να μεταβούν στις περιοχές τοποθέτησής τους για την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας και της ουσιαστικής αναγνώρισης του έργου των εκπαιδευτικών, οι οποίοι συμβάλλουν καθοριστικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια

  1. Attica: 50% στα εισιτήρια εκπαιδευτικών και στα οχήματά τους (Ε.Ι.Χ. και δίκυκλα), 29/09–05/10/2025.
  2. Aegean Sea Lines: 50% στα εισιτήρια εκπαιδευτικών και 30% στα οχήματα, από/προς Πειραιά, 26/09–05/10/2025.
  3. Fast Ferries: 30% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα οχήματα, 29/09–05/10/2025.
  4. Golden Star Ferries: 30% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα οχήματα (Ε.Ι.Χ. και δίκυκλα), κατόπιν διαθεσιμότητας, για τα πλοία SUPERFERRY, ANDROS QUEEN, SUPEREXPRESS στους προορισμούς Άνδρος – Τήνος – Μύκονος – Πάρος, 26/09–05/10/2025.
  5. Σκύρος Ναυτική Εταιρεία: 50% στα ατομικά εισιτήρια και στο Ι.Χ., σε μη επιδοτούμενα δρομολόγια, 26/09–05/10/2025.
  6. SeaJets: 50% στα εισιτήρια εκπαιδευτικών και στα οχήματά τους, 26/09–05/10/2025.

Σημειώνεται ότι μπορεί να προστεθούν και άλλες ακτοπλοϊκές εταιρείες, οπότε θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση.

Δικαιολογητικά: Απόφαση πρόσληψης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Αστυνομική Ταυτότητα.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ευχαρίστησε τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, καθώς και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α..

Εκπτώσεις σε αεροπορικά εισιτήρια

Ήδη από την Παρασκευή 26/09/2025 έχουν αποσταλεί με sms σε όλους τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της Β΄ φάσης προσωπικοί κωδικοί, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων μέσω της Sky Express. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – Μοτοδυναμική για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στον κλάδο οχημάτων
Επιχειρήσεις

Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – Μοτοδυναμική για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στον κλάδο οχημάτων

Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο του Μαξίμου
Πολιτική

Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο του Μαξίμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανοιχτά την Κυριακή (19/7) τα καταστήματα – Το ωράριο λειτουργίας
ΕΜΠΟΡΙΟ

Ανοιχτά την Κυριακή (19/7) τα καταστήματα – Το ωράριο λειτουργίας

Αεροπορικός τουρισμός: Η Ελλάδα χάνει μια αγορά €100 δισ. – Το στοίχημα των 22 περιφερειακών αεροδρομίων
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αεροπορικός τουρισμός: Η Ελλάδα χάνει μια αγορά €100 δισ. – Το στοίχημα των 22 περιφερειακών αεροδρομίων

DUR: Δυναμική παρουσία στις εκπτώσεις
ΕΝΔΥΣΗ

DUR: Δυναμική παρουσία στις εκπτώσεις

Κικίλιας: Δίνουμε μάχη για να μην αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια
Πολιτική

Κικίλιας: Δίνουμε μάχη για να μην αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/07/2026 - 17:37

Κυψέλη: Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:40

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Η Μόσχα απαντά με νέο χτύπημα στην Οδησσό

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:32

Σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης η Μέση Ανατολή – Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων

Πολιτική
18/07/2026 - 16:21

Χρηστίδης: Πότε ζήτησε η ΝΔ συγνώμη για την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο;

Ναυτιλία
18/07/2026 - 14:00

Τα Στενά του Ορμούζ αδειάζουν: Οι επιθέσεις και οι νάρκες παραλύουν τις μεταφορές πετρελαίου

Πολιτική
18/07/2026 - 13:32

Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το γαλάζιο σκάνδαλο αποδεικνύεται σε κάθε πρόοδο της δικαιοσύνης

Ναυτιλία
18/07/2026 - 13:09

Celestyal ενισχύει το κοινωνικό της αποτύπωμα, ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά για να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Επιχειρήσεις
18/07/2026 - 12:07

VIBO Piraeus: Το σύγχρονο meeting point του Πειραιά για την επιχειρηματική και ναυτιλιακή κοινότητα

Πολιτική
18/07/2026 - 11:29

Επίσημα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 11:05

Κομισιόν: Θετικό πρώτο τεστ για το νέο πακέτο ETS και Εξηλεκτρισμού – Τι ζητούν οι φορείς της αγοράς

Τεχνολογία
18/07/2026 - 11:00

Ο Τραμπ παίρνει στα χέρια του την «πύλη» της τεχνητής νοημοσύνης

Οικονομία
18/07/2026 - 10:33

Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων – Ποιες οφειλές υπάγονται, πώς μπορείτε να ρυθμίσετε

Πολιτική
18/07/2026 - 10:30

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου παίρνει το τιμόνι, την ώρα που το κόμμα αδειάζει

Ειδήσεις
18/07/2026 - 10:10

Τραμπ: Απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς λόγω του... καπνού από τις πυρκαγιές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 10:00

Κομισιόν: Νέο ETS με €100 δισ. για την πράσινη βιομηχανία – Το μεγάλο στοίχημα του εξηλεκτρισμού

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/07/2026 - 09:48

Ανοιχτά την Κυριακή (19/7) τα καταστήματα – Το ωράριο λειτουργίας

Άγγελος Κωβαίος
18/07/2026 - 09:45

Τα πολλα «αν» των εκλογών

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 23:35

Συμμαχία-μαμούθ AI: Η Anthropic στρέφεται στη Meta για πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 23:23

Αγορές σε αναβρασμό: Βουτιά Nasdaq και S&P 500, ράλι 16% στο πετρέλαιο από την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
17/07/2026 - 23:20

Οι αναρτήσεις του Τραμπ γίνονται… premium: Νέα υπηρεσία έως $100.000 προκαλεί αντιδράσεις στη Wall Street

Πολιτική
17/07/2026 - 22:59

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου αναλαμβάνει την ΚΟ με φόντο τη μάχη για πολιτική επιβίωση

Ειδήσεις
17/07/2026 - 22:43

Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου

Magazino
17/07/2026 - 22:30

Ψυχικό φορτίο: Πώς η «αόρατη» κούραση εξαντλεί τις γυναίκες και πώς θα την αντιμετωπίσεις

Πολιτική
17/07/2026 - 22:15

Παπανδρέου για Σερβία: Η ρητορική περί εθνοκάθαρσης δοκιμάζει τις ευρωπαϊκές αξίες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:52

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:45

ΑΔΜΗΕ: Νέο ΔΣ & καταβολή του καθαρού υπόλοιπου μερίσματος από 4/9

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:45

Αττική: Ουρές σε εθνικές οδούς και λιμάνια καθώς κορυφώνεται το κύμα εξόδου των εκδρομέων

Magazino
17/07/2026 - 21:30

Από το πάρκο στο… κλειστό δωμάτιο: Γιατί δεν πρέπει να νιώθουμε ενοχές για το ήσυχο καλοκαίρι των εφήβων μας

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:15

Aktor: Δεκαμελές, πλέον, το ΔΣ – Η Ελένη Μπαθιανάκη η νέα προσθήκη

Αυτοδιοίκηση
17/07/2026 - 20:50

Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορίας 4)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ