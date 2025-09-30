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Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – Μοτοδυναμική για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στον κλάδο οχημάτων
Επιχειρήσεις
15:45 - 30 Σεπ 2025

Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – Μοτοδυναμική για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στον κλάδο οχημάτων

Reporter.gr Newsroom
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Η Διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), Γιάννα Χορμόβα, και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Μοτοδυναμικής Α.Ε.Ε., Πάρης Κυριακόπουλος, υπέγραψαν σήμερα, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και τη διεύρυνση των προοπτικών απασχόλησης στον τομέα της συντήρησης και επισκευής οχημάτων, μέσα από τον θεσμό της Μαθητείας.

Η συνεργασία επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου που ενισχύει ειδικότητες αιχμής, όπως:

  • Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου
  • Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου
  • Τεχνίτης Αμαξωμάτων

Η στρατηγική αυτή σύμπραξη στοχεύει:

  • στη διασφάλιση ποιοτικών θέσεων μαθητείας σε επιχειρήσεις του Ομίλου,
  • στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του εργαστηριακού εξοπλισμού και
  • στην υλοποίηση στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης και επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές και σπουδαστές.

Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ εφαρμόζουν το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης, που συνδυάζει θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη σχολή με πρακτική εξάσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Οι σπουδαστές ηλικίας 15 – 29 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον Γυμνασίου, έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν δωρεάν για δύο έτη, να πραγματοποιήσουν αμειβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία και να επωφεληθούν από παροχές στέγασης και σίτισης, καθώς και από σπουδαστική άδεια και δυνατότητα αναβολής στράτευσης.

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε: «Η ΔΥΠΑ, αναγνωρίζοντας τη διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη της αγοράς για εξειδικευμένους τεχνίτες, επενδύει σταθερά στη διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την απασχόληση. Μέσω της συνεργασίας μας με τη Μοτοδυναμική, μετατρέπουμε την εκπαίδευση σε ουσιαστική εμπειρία που οδηγεί σε επαγγελματική αποκατάσταση.

Ενισχύοντας τις ειδικότητες στον τομέα της συντήρησης και επισκευής οχημάτων, προσφέρουμε στους μαθητές μας τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε σύγχρονες τεχνολογίες, να αναπτύξουν δεξιότητες που ζητά η αγορά εργασίας και να αποκτήσουν ισχυρά εφόδια για την επαγγελματική τους πορεία.

Η ΔΥΠΑ συνεχίζει συστηματικά να επενδύει στη μαθητεία, να ενδυναμώνει τις τοπικές κοινωνίες και να ενισχύει τη διασύνδεση της τεχνικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Μοτοδυναμικής Α.Ε.Ε., Πάρης Κυριακόπουλος, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη δέσμευση του Ομίλου «Μοτοδυναμική» να επενδύει στο μέλλον των νέων.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε γέφυρες ανάμεσα στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, ώστε οι αυριανοί τεχνίτες του κλάδου μας να αποκτήσουν σύγχρονες δεξιότητες, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εποχής και να εξελιχθούν σε επαγγελματίες υψηλής αξίας.

Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».

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