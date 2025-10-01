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Αιτήματα Κοβέσι για αύξηση των οργανικών θέσεων Ελλήνων εισαγγελέων
Ειδήσεις
16:06 - 01 Οκτ 2025

Αιτήματα Κοβέσι για αύξηση των οργανικών θέσεων Ελλήνων εισαγγελέων

Reporter.gr Newsroom
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Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, είχε συνάντηση διάρκειας δεκαπέντε λεπτών με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, η κυρία Κοβέσι επανέφερε το αίτημα για ενίσχυση των οργανικών θέσεων των εντεταλμένων Ελλήνων εισαγγελέων που συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – αίτημα που είχε ήδη τεθεί και στον Υπουργό Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, ζήτησε να έχει η ίδια την αρμοδιότητα να αποφασίζει για την ανανέωση της απόσπασης ορισμένων Ελλήνων ευρωεισαγγελέων, χωρίς να απαιτείται σχετική απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, όπως ορίζει το ισχύον ελληνικό νομικό πλαίσιο.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα (1/10), η κυρία Κοβέσι είχε συναντήσεις και με τον Υπουργό Δικαιοσύνης καθώς και με τον Υπουργό Οικονομικών.

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