ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επίσκεψη Κοβέσι στην Ελλάδα: Συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη
Ειδήσεις
13:11 - 01 Οκτ 2025

Επίσκεψη Κοβέσι στην Ελλάδα: Συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης πραγματοποιείται σήμερα 1/10 συνάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής της στην Ελλάδα.

Η επίσκεψη της Κοβέσι αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς συμπίπτει με κρίσιμες έρευνες του εθνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο της δικαστικής και πολιτικής επικαιρότητας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η διερεύνηση ζητημάτων που σχετίζονται με τα τελωνεία, καθώς και η έρευνα σχετικά με τη σύμβαση 717 για την τραγωδία των Τεμπών.

Αναμένεται ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθούν θέματα που αφορούν την πορεία των ερευνών, τη συνεργασία των ελληνικών αρχών με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, καθώς και τρόποι ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των δικαστικών διαδικασιών.

Η παρουσία της Λάουρα Κοβέσι στην Ελλάδα και η συνάντησή της με τον Γιώργο Φλωρίδη εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών επαφών και διαβουλεύσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τα κράτη-μέλη, με στόχο την καλύτερη συνεργασία και τη διασφάλιση της διαφάνειας σε ευαίσθητες υποθέσεις οικονομικού και διοικητικού ενδιαφέροντος.

Η επίσκεψη της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναμένεται να έχει απήχηση και στην κεντρική πολιτική σκηνή, καθώς οι εξελίξεις στις εν εξελίξει έρευνες βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση από την κοινή γνώμη και τα μέσα ενημέρωσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/10/2025 - 13:27
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άλλοι Αρθρογράφοι

Ισλαμικό ΝΑΤΟ

Profile: Σε προχωρημένες συζητήσεις για την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου της Algosystems
Ανακοινώσεις

Profile: Σε προχωρημένες συζητήσεις για την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου της Algosystems

Oktoberfest: «Προσωρινά κλειστό» μετά τον εντοπισμό εκρηκτικών &amp; απειλή βόμβας
Ειδήσεις

Oktoberfest: «Προσωρινά κλειστό» μετά τον εντοπισμό εκρηκτικών & απειλή βόμβας

Η ΕΥΔΑΠ διαβεβαιώνει ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα ασφαλείας στην κατανάλωση του νερού
Υγεία

Η ΕΥΔΑΠ διαβεβαιώνει ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα ασφαλείας στην κατανάλωση του νερού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κικίλιας: Ναυπηγεία και νέο λιμάνι αλλάζουν τη Χαλκίδα
Ναυτιλία

Κικίλιας: Ναυπηγεία και νέο λιμάνι αλλάζουν τη Χαλκίδα

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από όσους διασύρθηκαν» – Αιχμές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πολιτική

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από όσους διασύρθηκαν» – Αιχμές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να ζητήσουν συγγνώμη το ΠΑΣΟΚ και όσοι μίλησαν για «κυβέρνηση υποδίκων»
Πολιτική

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να ζητήσουν συγγνώμη το ΠΑΣΟΚ και όσοι μίλησαν για «κυβέρνηση υποδίκων»

Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγώ ο «άσχετος» έλεγα εξαρχής ότι οι υποθέσεις είναι αστείες
Πολιτική

Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγώ ο «άσχετος» έλεγα εξαρχής ότι οι υποθέσεις είναι αστείες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
18/07/2026 - 21:00

Από την μπανιέρα στον τελικό: Η «τρελή» ιστορία του Μέσι με το μωρό που έγινε θρύλος

Ειδήσεις
18/07/2026 - 19:42

Το Κίεβο ανεβάζει την πίεση, η Μόσχα δοκιμάζεται σε πολλά μέτωπα

Πολιτική
18/07/2026 - 18:09

ΣΥΡΙΖΑ: Σήμα ανασυγκρότησης από τη Δούρου, σφοδρή επίθεση Πολάκη σε Τσίπρα και Φάμελλο

Ειδήσεις
18/07/2026 - 17:37

Κυψέλη: Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:40

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Η Μόσχα απαντά με νέο χτύπημα στην Οδησσό

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:32

Σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης η Μέση Ανατολή – Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων

Πολιτική
18/07/2026 - 16:21

Χρηστίδης: Πότε ζήτησε η ΝΔ συγνώμη για την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο;

Ναυτιλία
18/07/2026 - 14:00

Τα Στενά του Ορμούζ αδειάζουν: Οι επιθέσεις και οι νάρκες παραλύουν τις μεταφορές πετρελαίου

Πολιτική
18/07/2026 - 13:32

Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το γαλάζιο σκάνδαλο αποδεικνύεται σε κάθε πρόοδο της δικαιοσύνης

Ναυτιλία
18/07/2026 - 13:09

Celestyal ενισχύει το κοινωνικό της αποτύπωμα, ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά για να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Επιχειρήσεις
18/07/2026 - 12:07

VIBO Piraeus: Το σύγχρονο meeting point του Πειραιά για την επιχειρηματική και ναυτιλιακή κοινότητα

Πολιτική
18/07/2026 - 11:29

Επίσημα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 11:05

Κομισιόν: Θετικό πρώτο τεστ για το νέο πακέτο ETS και Εξηλεκτρισμού – Τι ζητούν οι φορείς της αγοράς

Τεχνολογία
18/07/2026 - 11:00

Ο Τραμπ παίρνει στα χέρια του την «πύλη» της τεχνητής νοημοσύνης

Οικονομία
18/07/2026 - 10:33

Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων – Ποιες οφειλές υπάγονται, πώς μπορείτε να ρυθμίσετε

Πολιτική
18/07/2026 - 10:30

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου παίρνει το τιμόνι, την ώρα που το κόμμα αδειάζει

Ειδήσεις
18/07/2026 - 10:10

Τραμπ: Απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς λόγω του... καπνού από τις πυρκαγιές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 10:00

Κομισιόν: Νέο ETS με €100 δισ. για την πράσινη βιομηχανία – Το μεγάλο στοίχημα του εξηλεκτρισμού

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/07/2026 - 09:48

Ανοιχτά την Κυριακή (19/7) τα καταστήματα – Το ωράριο λειτουργίας

Άγγελος Κωβαίος
18/07/2026 - 09:45

Τα πολλά «αν» των εκλογών

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 23:35

Συμμαχία-μαμούθ AI: Η Anthropic στρέφεται στη Meta για πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 23:23

Αγορές σε αναβρασμό: Βουτιά Nasdaq και S&P 500, ράλι 16% στο πετρέλαιο από την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
17/07/2026 - 23:20

Οι αναρτήσεις του Τραμπ γίνονται… premium: Νέα υπηρεσία έως $100.000 προκαλεί αντιδράσεις στη Wall Street

Πολιτική
17/07/2026 - 22:59

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου αναλαμβάνει την ΚΟ με φόντο τη μάχη για πολιτική επιβίωση

Ειδήσεις
17/07/2026 - 22:43

Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου

Magazino
17/07/2026 - 22:30

Ψυχικό φορτίο: Πώς η «αόρατη» κούραση εξαντλεί τις γυναίκες και πώς θα την αντιμετωπίσεις

Πολιτική
17/07/2026 - 22:15

Παπανδρέου για Σερβία: Η ρητορική περί εθνοκάθαρσης δοκιμάζει τις ευρωπαϊκές αξίες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:52

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:45

ΑΔΜΗΕ: Νέο ΔΣ & καταβολή του καθαρού υπόλοιπου μερίσματος από 4/9

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:45

Αττική: Ουρές σε εθνικές οδούς και λιμάνια καθώς κορυφώνεται το κύμα εξόδου των εκδρομέων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ