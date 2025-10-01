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Τροχαία Αττικής: 34.316 παραβάσεις και 559 τροχαία ατυχήματα το Σεπτέμβριο
Ειδήσεις
17:19 - 01 Οκτ 2025

Τροχαία Αττικής: 34.316 παραβάσεις και 559 τροχαία ατυχήματα το Σεπτέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την ενίσχυση της τροχονομικής αστυνόμευσης και την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στην Αττική, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής ανακοίνωσε ότι κατά το Σεπτέμβριο του 2025 βεβαιώθηκαν 34.316 παραβάσεις, εκ των οποίων 471 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

  • 814 παραβάσεις οδήγησης υπό την επίδραση οινοπνεύματος, εκ των οποίων 29 σε βαθμό πλημμελήματος
  • 2.918 παραβάσεις ορίου ταχύτητας
  • 356 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
  • 520 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση
  • 1.380 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας
  • 2.952 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους
  • 77 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς

Κατά το ίδιο διάστημα σημειώθηκαν 559 τροχαία ατυχήματα με 669 παθόντες, ειδικότερα:

  • 6 θανατηφόρα με 6 νεκρούς
  • 6 σοβαρά με 8 σοβαρά τραυματίες
  • 547 ελαφρά με 655 ελαφρά τραυματίες

Τα κύρια αίτια των ατυχημάτων ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς. Η μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση της σοβαρότητας των τραυματισμών.

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