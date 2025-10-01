Τροχαία Αττικής: 34.316 παραβάσεις και 559 τροχαία ατυχήματα το Σεπτέμβριο

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την ενίσχυση της τροχονομικής αστυνόμευσης και την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στην Αττική, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής ανακοίνωσε ότι κατά το Σεπτέμβριο του 2025 βεβαιώθηκαν 34.316 παραβάσεις, εκ των οποίων 471 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν: 814 παραβάσεις οδήγησης υπό την επίδραση οινοπνεύματος, εκ των οποίων 29 σε βαθμό πλημμελήματος

παραβάσεις οδήγησης υπό την επίδραση οινοπνεύματος, εκ των οποίων 2.918 παραβάσεις ορίου ταχύτητας

παραβάσεις ορίου ταχύτητας 356 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη 520 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση 1.380 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας 2.952 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους

παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους 77 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς Κατά το ίδιο διάστημα σημειώθηκαν 559 τροχαία ατυχήματα με 669 παθόντες, ειδικότερα: 6 θανατηφόρα με 6 νεκρούς

με 6 σοβαρά με 8 σοβαρά τραυματίες

με 547 ελαφρά με 655 ελαφρά τραυματίες Τα κύρια αίτια των ατυχημάτων ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς. Η μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση της σοβαρότητας των τραυματισμών.