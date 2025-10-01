Τροχαία Αττικής: 34.316 παραβάσεις και 559 τροχαία ατυχήματα το Σεπτέμβριο

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:
- 814 παραβάσεις οδήγησης υπό την επίδραση οινοπνεύματος, εκ των οποίων 29 σε βαθμό πλημμελήματος
- 2.918 παραβάσεις ορίου ταχύτητας
- 356 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
- 520 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση
- 1.380 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας
- 2.952 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους
- 77 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς
Κατά το ίδιο διάστημα σημειώθηκαν 559 τροχαία ατυχήματα με 669 παθόντες, ειδικότερα:
- 6 θανατηφόρα με 6 νεκρούς
- 6 σοβαρά με 8 σοβαρά τραυματίες
- 547 ελαφρά με 655 ελαφρά τραυματίες
Τα κύρια αίτια των ατυχημάτων ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς. Η μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση της σοβαρότητας των τραυματισμών.