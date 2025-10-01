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Wall Street: Στο «κόκκινο» μετά το κυβερνητικό shutdown και την κάμψη στην απασχόληση
Χρηματιστήρια
17:10 - 01 Οκτ 2025

Wall Street: Στο «κόκκινο» μετά το κυβερνητικό shutdown και την κάμψη στην απασχόληση

Reporter.gr Newsroom
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Στα «κόκκινα» έκανε πρεμιέρα ο Οκτώβρης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς το κυβερνητικό shutdown στις ΗΠΑ θορύβησε τους επενδυτές και, σε συνδυασμό με την απρόσμενη μείωση της ιδιωτικής απασχόλησης, ώθησε τους δείκτες προς τα κάτω, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας.  

Έτσι, ο Dow Jones κινείται στις 46.306,42 μονάδες με απώλειες 0,20%, ο S&P 500 διαπραγματεύεται στις 6.667,60 μονάδες υποχωρώντας κατά 0,33% και ο Nasdaq βρίσκεται στις 22.581,34 μονάδες με χασούρα 0,34%.

Σημειώνεται ότι οι αγορές «προσγειώνονται» απότομα μετά από έναν κερδοφόρο μήνα, κατά τον οποίο ο S&P 500 σημείωσε άνοδο πάνω από 3,5%.

Ωστόσο, τα στοιχεία της ADP για την ιδιωτική απασχόληση προκάλεσαν νέα αναταραχή, αφού έδειξαν ότι οι ιδιωτικές θέσεις εργασίας μειώθηκαν κατά 32.000 τον περασμένο μήνα, πολύ χαμηλότερα από την αύξηση κατά 45.000 που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα της Dow Jones. Η συγκεκριμένη ένδειξη, που αποτελεί τη μεγαλύτερη πτώση από τον Μάρτιο του 2023, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία τώρα που υπάρχει «μπλακάουτ» στα οικονομικά δεδομένα λόγω του κυβερνητικού κλεισίματος.

Παρόλο που η χρηματιστηριακή αγορά στο παρελθόν συνήθως περνούσε σχεδόν αλώβητη από παρόμοια κυβερνητικά shutdowns, αυτή τη φορά η κατάσταση ενδέχεται να είναι πιο επικίνδυνη, λόγω των πολλών και σημαντικών οικονομικών παραμέτρων. Οι επενδυτές ανησυχούν για την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας, τους κινδύνους του πληθωρισμού, αλλά και για τις ιστορικά υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών και τη μεγάλη συγκέντρωση της αγοράς σε λίγες εταιρείες.

Το Μη Κομματικό Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου εκτίμησε την Τρίτη ότι περίπου 750.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι θα τεθούν σε υποχρεωτική αργία λόγω του shutdown. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με μόνιμες μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων υπό ένα τέτοιο σενάριο, προσθέτοντας έναν ακόμη οικονομικό κίνδυνο σε αυτή τη διακοπή λειτουργίας.

Αυτή τη φορά, η αγορά αναμένεται να επικεντρωθεί στη διάρκεια του shutdown, καθώς μια παρατεταμένη παύση θα μπορούσε να καθυστερήσει τη δημοσίευση κρίσιμων οικονομικών δεδομένων πριν τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) στα τέλη Οκτωβρίου. Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι θα διακόψει σχεδόν πλήρως τις δραστηριότητές του, πράγμα που σημαίνει ότι η αναφορά για τις μη αγροτικές θέσεις εργασίας του Σεπτεμβρίου δεν θα δημοσιευθεί στο τέλος της εβδομάδας.

Το κλείσιμο της κυβέρνησης συνεπάγεται ότι η Fed θα πορευτεί εν μέρει "στα τυφλά", ενώ οι επενδυτές αναμένουν τη δεύτερη μείωση επιτοκίων για φέτος στο τέλος του μήνα και άλλη μία τον Δεκέμβριο. Τα σημερινά στοιχεία της ADP πιθανότατα διατηρούν τη Fed στην πορεία για μείωση επιτοκίων τον Οκτώβριο.

Οι τραπεζικές μετοχές υποχώρησαν γενικά λόγω ανησυχιών για επιβράδυνση της οικονομίας μετά τη διακοπή. Οι JPMorgan Chase, Citigroup και Wells Fargo κατέγραψαν απώλειες άνω του 1%, ενώ πτώση σημείωσαν και οι Goldman Sachs και Morgan Stanley. Οι τεχνολογικές μετοχές που έχουν ηγηθεί της ανοδικής πορείας της αγοράς, όπως η Oracle, επίσης υποχώρησαν, εν μέσω τάσης αποφυγής ρίσκου.

«Η αγορά έμοιαζε να ψάχνει αφορμή για να υποχωρήσει, μετά την απροσδόκητα θετική επίδοση που είχε τον Σεπτέμβριο, μήνα που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από αδυναμία», δήλωσε ο Jay Woods, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Freedom Capital Markets. «Παρότι το shutdown ήταν αναμενόμενο, η έλλειψη προόδου και η απουσία αίσθησης του επείγοντος προκαλούν ανησυχία στους επενδυτές. Το υπόβαθρο αυτής της διακοπής είναι πολύ διαφορετικό από εκείνο του 2018, που ήταν και το μακροβιότερο shutdown στην ιστορία».

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